Сретение Господне: самые важные ритуалы и приметы

Сретение имеет глубокие корни

Ритуалы на семейную жизнь, на удачу на Сретение Фото: Pexels

15 февраля в Украине отмечают Сретение Господне, которое символизирует встречу холодной зимы и жаркого лета.

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Сретение имеет глубокие языческие корни, а церковным праздником этот день стал только после прихода на Русь христианства. В дохристианском мире люди просили в этот день богов послать богатый урожай и хорошую погоду.

В народе даже остались поговорки о встрече зимы с весною: "на Сретение зима с весною встретилась; в Сретение солнце на лето, зима на мороз поворотила". Существуют приметы, что в этот день желания непременно сбываются, а ритуалы будут очень действенными. Обряды на Сретение обладают особой силой, помогая избавляться от всего плохого и улучшать свою жизнь.

Сретение Господне 15 февраля: ритуал на сытую семейную жизнь

Если на Сретение к вам подойдет голодный пес – покормите его, он незамедлительно "приведет" в ваш дом человека, с которым ваша жизнь будет сытой и спокойной. Впрочем, подкармливать бездомных животных стоит всегда – наши предки не сомневались, что это помогает привлечь удачу и достаток.

Сретение Господне 15 февраля: ритуал для мира

Если вы поссорились с кем-то, и вас тяготит обида, постарайтесь встретить того человека на Сретение Господне и поздороваться с ним первым. Вашу обиду как рукой снимет.

Сретение Господне 15 февраля: ритуал для удачи и благополучия

Вода, освященная на Сретение, обладает особой силой, и здесь к христианской традиции явно примешиваются и старинные языческие верования.

Например, со сретенской водой можно проводить обряд на привлечение благополучия и удачи. Сделать это необходимо до полудня, желательно на голодный желудок. Действовать надо следующим образом. Сначала в стеклянный граненый стакан наливают чудодейственную воду. Ставят на стол, покрытый светлой (лучше льняной) скатертью. По правую и левую сторону от стакана зажигают две освященные свечи. Трижды читают "Отче наш", затем берут стакан в руки и делают три небольших глотка. После этого ставят стакан на место, наклоняются над водой и три раза произносят шепотом такие слова:

"Как льется водица, так дуют ветра, разольется неудача, развеется беда, омоется раба Божья... (имя) росою утренней, овевается ветром свежим. Станет раба Божья... (имя) удачливой, понятливой, все стечется, все свяжется, все заслоны и запруды разойдутся, как их и не было! Словам замок, а ключ пропал".

Свечи должны догореть полностью. А воду следует выпить за 3 дня, для этого мысленно разделив ее на три примерно равные части.

Сретение Господне 15 февраля: громничные свечи

У древних славян 15 февраля также называли Громница – считалось, что это единственный зимний день, когда может случится гром. В Громницу почитали стихию огня и жену бога Перуна Молнию. По традициям в этот день разжигали у дорог огромные костры. Впоследствии этот ритуал превратился в обычай изготовления на Сретение громничной свечи. Ее делали из воска, собранного с восьми-десяти крестьянских дворов, и затем хранили по очереди до наступления определенного праздника.

Громничная свеча хранилась за образами. Какое бы ни случалось в семье событие — радостное или печальное — приглашался священник, который служил молебен и зажигал громничную свечку. Впрочем, она не сгорала до конца. Напротив, ее периодически восстанавливали – наращивали и пользовались волшебным огнем лишь в самых важных случаях.

На Сретение в церкви воду святят, чтобы напоить ею больных, побрызгать домашних животных и стены дома. Этой водой окропляют пасечники свои ульи в первую неделю каждого новолуния – чтобы полными были.

На Сретение освящают и свечи, чтобы потом зажечь их и очистить свой дом от всякой нечисти: от ведьм по церковным традициям и от негативной энергии – по светским.

Сретение Господне 15 февраля: правила проведения ритуалов

Читать заговоры на Сретение необходимо в одиночестве.

Нельзя никому рассказывать об использовании ритуалов.

Важно соблюдать все нюансы обряда и обязательно верить в положительный результат.

Текст заговора рекомендуется выучить наизусть, но если это сложно, тогда перепишите его своими руками и читайте.

Сретение Господне 15 февраля: важные приметы

Предки замечали: какая погода в праздник Сретения, такой в этом году будет и весна.

Если утром 15 февраля идет снег, то будет урожай ранних хлебов, а если к вечеру — поздних.

Если на Сретение звенит капель, значит, должен быть хороший урожай пшеницы.

Выпавший 15 февраля снег предвещает затяжную и дождливую весну.

Звездное небо на Сретение — к поздней весне.

Если солнце не выглянуло из-за облаков перед закатом 15 февраля, то наступят сильные морозы.

Напомним, что ранее мы писали о самых сильных любовных ритуалах и обрядах.

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