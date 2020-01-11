Старый Новый год 2020: интересные ритуалы и обряды, которые обязательно нужно сделать

Старый Новый год стал днем, когда небеса позволяют мечтам стать реальностью

Старый Новый год 2020 - действенные ритуалы и обряды Фото: Pexels

Старый Новый год — ночь с 13 на 14 января — полон загадок и мистики. Желания, которые загадываются в эту ночь, часто сбываются, а ритуалы и обряды — действуют.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Старый Новый год не просто один праздничный день в январе, а именно новогодний праздник, но по старому, юлианскому календарю. Свои магические способности этот день, конечно же, сохранил, именно поэтому к нему относятся как ко дню, когда небеса позволяют мечтам стать реальностью.

Старый Новый год: лучшие ритуалы

В этот вечер было принято просить о новом хорошем урожае, от которого зависела жизнь. Именно поэтому в старый Новый год люди щедро организовывали посевание пшеном на землю, друг на друга, приходя в гости или гуляя по улицам. Кстати, праздник называли еще и Щедрухой или Щедрым вечером именно из-за даров и из-за того, что в этот вечер было посевание.

Старый Новый год: ритуал на деньги

Очень простой и эффективный ритуал, который можно проводить только на Старый Новый год. Он требует небольшой подготовки.

Несколько дней до Старого Нового года носите в кошельке 2 монетки серебряного цвета. Они должны к вам "привыкнуть".

В канун Старого Нового года возьмите свечу зеленого цвета (этот цвет притягивает деньги, доллар не случайно зеленый), растопите немного воска. Сделайте небольшую лепешку (из пластилина, например) и налепите на нее с двух сторон заготовленные монеты.

Пусть в ночь на 14 января ваш талисман будет при вас. Утром положите его в холщовый мешочек зеленого цвета и спрячьте в укромное место, например, туда, где вы храните деньги и драгоценности. Талисман весь год будет притягивать к вам достаток.

Старый Новый год: ритуал для любви и укрепления семейных отношений

Вам потребуются две веточки, одна должна быть "женского" рода, а другая обязательно "мужского", например, ветка березы и ветка дуба. Так же вам понадобится свеча і красная лента. В полночь связать веревочкой ветки как можно плотнее. Потом нужно подержать конструкцию немного над огнем, чисто символически, затем залить ленту воском.

После ритуала убрать конструкцию в какое-нибудь место личного характера на долгие годы.

Старый Новый год: обряд от семи бед и для обретения удачи

Нарядите елку настоящими яблоками. Их вам понадобится семь штук, их следует обернуть в бумагу, где вы напишите то, от чего хотите избавиться, соответственно также не более семи раз. Нужно завернуть яблоко в бумагу, перевязать нитью и повесить как шары на елку.

Старый Новый год 2020: интересные ритуалы и обряды Фото: Pexels

В ночь с 13 на 14 января надо будет заняться уборкой елочки. Проговаривая с каждым снятым яблоком свое желание, которое написано на изнанке бумаги, вы выбрасываете его в чистое ведро. Затем яблоки надо закопать в землю под дерево, даже если она промерзлая, со словами: "Плохое к земле, хорошее ко мне". После окончания зимних праздников нужно убрать елку на улицу.

Напомним, что ранее мы писали о гаданиях на Старый Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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