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Гадания на Старый Новый год 2020: ТОП-7 способов

Гадания передавались на протяжении веков из поколения в поколение, и сейчас невозможно точно определить, как и когда они возникли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Старый Новый год - самые лучшие гадания
Старый Новый год - самые лучшие гадания
Фото: Pexels

В ночь с 13 на 14 января мы будем отмечаем один из самых интересных праздников – Старый Новый Год. Старый Новый Год – это результат перехода с одной версии летоисчисления на другую. Для жителей Европы таким эпохальным событием стала замена прежнего, юлианского, календаря, новым, григорианским, в результате чего все даты сместились на 13 дней. Однако традиции некоторых народов сохранили память о былом, и до наших дней дожили сразу две новогодних ночи: на 1 и на 14 января.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

В ночь на Старый Новый год 13 января, как и на Новый год, принято гадать. Такие гадание считаются правдивыми, потому что это не просто ночь, а необычная, волшебная часть суток.

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Сами гадания передавались на протяжении веков из поколения в поколение, и сейчас невозможно точно определить, как и когда возникли гадания.

Также нужно серьезно отнестись к своим предсказаниям и желаниям в эту загадочную ночь, полную волшебства. Всё обязательно сбудется, главное верить.

Гадания на Старый Новый год

В ночь на старый Новый год девушки гадали на суженого – ведь продолжался период Святок, лучшего времени года для всякого рода гаданий и предсказаний. В народе считалось, что гадания в ночь с 13 на 14 января самые правдивые и именно в это время можно увидеть во сне своего будущего мужа. Для этого девушки расчесывали перед сном волосы, клали к себе под подушку гребешок и говорили волшебные слова: "Суженый-ряженый, приди расчесать мне голову".

Старый Новый год: гадание на ореховой скорлупе

Также гадали и на ореховых скорлупках. Для этого необходимо в сосуд налить воды и опустить туда две скорлупки ореха. Считается, что если они сблизятся вплотную, то в скором времени придут сваты.

А вот еще некоторые гадания на Старый Новый год.

Старый Новый год: гадание на женитьбу

Под Старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, поворачивают "юлой" вокруг себя, а затем толкают девицу в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.

Старый Новый год: гадание на варениках

Одно из традиционных гаданий на Старый Новый год – гадание на варениках. Для этого хозяйка дома, приглашающая гостей, готовит вареники с картошкой, в некоторые из которых кладет начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, что никто не знает, с чем именно ему попадется вареник. По его начинке определяют, что человека ждет в будущем году.

Начинки же могут быть самыми разнообразными.

  • К примеру, кусочек мяса или хлеба предвещает достаток. То же самое – монетка. Фасоль, рис или другое зерно – также символизируют богатство, прибыль.
  • Сахар – к сладким, приятным событиям, соль – к слезам.
  • Нитка или горох – к дороге, путешествию.
  • Колечко – к замужеству, сладкая конфетка или стручок красного перца – к новому поклоннику, а орешек – к двум кавалерам сразу.
  • Вишневая косточка или рыбья чешуя – к пополнению в семействе.

Старый Новый год: гадание с зеркалом

Девушки любят погадать с помощью зеркала и вызвать образ будущего жениха. Девушка должна сесть между двумя зеркалами в полной темноте, потом зажечь свечи и начать вглядываться в их отражения с целью увидеть образ жениха. Самым лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Старый Новый год: гадание на замужество

Распространено и такое гадание о том, кто раньше и в какой очередности выйдет замуж. Для этого девушки отрезают одинаковой длины ниточки и одновременно поджигают их. У той девушки, у которой нитка догорит быстрее, та и выйдет первой замуж. В том случае, если нитка сразу же потухла или не догорела до середины, то считается, что замуж девушка никогда не выйдет.

Старый Новый год: гадание на суженого

Потребуется карта бубнового короля, которую нужно спрятать под подушку и загадать мужчину, которого хотите видеть своим мужем и уснуть. Что приснится предстоящей ночью, то и окажется вашим будущим. Считается, что в эту ночь все сны становятся вещими.

Напомним, что ранее мы писали о посевалках на Старый Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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