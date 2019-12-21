Стихи на Новый год для детей: лучшая подборка

Красивые и смешные стихи про Новый год для маленьких детей

Стихи на Новый год 2020 для детей Фото: Depositphotos

Детские утренники и новогодние школьные мероприятия – в самом разгаре. Если вы еще не успели выучить смешной стих на Новый год с ребенком или подобрать красивое поздравление для школьника – мы решили вам помочь и собрали лучшие стихи про Новый год в одной статье.

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Стихи про Новый год короткие

Засверкай огнями, елка,

Нас на праздник позови,

Все желания исполни,

Все мечты осуществи!

***

За окном снежинок стая,

Тоже водит хоровод.

Попрощавшись с годом старым,

Мы встречаем Новый год.

***

Дед Мороз прислал нам елку,

Огоньки на ней зажег.

И блестят на ней иголки,

А на веточках — снежок.

Красивые открытки на Новый год 2020 Фото: Pixabay

Стихи про Новый год длинные

Откуда приходит Новый год



Новый год слетает с неба?

Или из лесу идёт?

Или из сугроба снега

Вылезает Новый год?



Он, наверно, жил снежинкой

На какой-нибудь звезде

Или прятался пушинкой

У мороза в бороде…



Может, влез он в холодильник,

Или к белочке в дупло,

Или в старенький будильник

Он забрался под стекло?



Но всегда бывает чудо:

На часах двенадцать бьёт –

И неведомо откуда

К нам приходит Новый год!

(А. Усачёв)

***

Новый год



Новый год! Новый год!

Много счастья принесет:



Взрослым – всяких радостей,

Детям – разных сладостей.



Получить ужасно рады

Ёлки – новые наряды,



Дворики – снеговиков,

Лёд – весёлый скрип коньков,



Небо – праздничный салют,

Дед Мороз – медаль за труд!

(Т. Шатских)

Красивые стихи про Новый год 2020

Здравствуй, Дедушка любимый.

Ты такой неповторимый,

Самый добрый ты на свете.

Тебя очень любят дети!



Даришь праздник нам и сказку:

Детки все в костюмах, в масках,

Огоньки вокруг сверкают,

Все друг друга поздравляют!



Тебе письма шлют детишки,

О тебе читают книжки,

Ждут подарков в Новый год

И сюрпризов у ворот!

***

Сияет ярко елочка —

Красавица лесная,

Гирлянда разноцветная

Горит, не уставая,



В окошко приоткрытое

Снежинки залетают,

Подарки новогодние

Под елкой ожидают,



Шаги слышны на лестнице...

Там Дедушка Мороз,

Веселье, смех и волшебство

Нам в Новый год принес!

Открытки на Новый год 2020 Фото: Pixabay

Про елочку



Были бы у елочки

Ножки,

Побежала бы она

По дорожке.

Заплясала бы она

Вместе с нами,

Застучала бы она

Каблучками.

Закружились бы на елочке

Игрушки -

Разноцветные фонарики,

Хлопушки.

Завертелись бы на елочке

Флаги

Из пунцовой и серебряной

Бумаги.

Засмеялись бы на елочке

Матрешки

И захлопали б от радости

В ладошки.

Потому что нынче ночью

У ворот

Постучался развеселый

Новый год!

Новый, новый,

Молодой,

С золотою бородой!

(Корней Чуковский)

Смешные стихи на Новый год

Скоро в гости к нам придет

Развеселый Новый Год!

И подарков целый воз

Приготовит Дед Мороз!

Приходите к нам зверушки

Приносите нам игрушки

Будем ёлку наряжать!

Будем праздник приближать!

***

Мы встречали Новый Год:

Папа, мама , я и кот

Я пил праздничный компот,

Взрослые -шампанское,

А ужасно важный кот

Уплетал сметанское

***

Шубка, шапка, рукавички.

На носу сидят синички.

Борода и красный нос -

Это Дедушка Мороз!

Напомним, ранее мы писали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. А также рассказывали, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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