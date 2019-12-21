Стихи на Новый год для детей: лучшая подборка
Красивые и смешные стихи про Новый год для маленьких детей
Детские утренники и новогодние школьные мероприятия – в самом разгаре. Если вы еще не успели выучить смешной стих на Новый год с ребенком или подобрать красивое поздравление для школьника – мы решили вам помочь и собрали лучшие стихи про Новый год в одной статье.
Как звезды поздравляли всех с праздником святого Николая – видео:
Стихи про Новый год короткие
Засверкай огнями, елка,
Нас на праздник позови,
Все желания исполни,
Все мечты осуществи!
***
За окном снежинок стая,
Тоже водит хоровод.
Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год.
***
Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках — снежок.
Стихи про Новый год длинные
Откуда приходит Новый год
Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
Вылезает Новый год?
Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У мороза в бороде…
Может, влез он в холодильник,
Или к белочке в дупло,
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?
Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт –
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!
(А. Усачёв)
***
Новый год
Новый год! Новый год!
Много счастья принесет:
Взрослым – всяких радостей,
Детям – разных сладостей.
Получить ужасно рады
Ёлки – новые наряды,
Дворики – снеговиков,
Лёд – весёлый скрип коньков,
Небо – праздничный салют,
Дед Мороз – медаль за труд!
(Т. Шатских)
Красивые стихи про Новый год 2020
Здравствуй, Дедушка любимый.
Ты такой неповторимый,
Самый добрый ты на свете.
Тебя очень любят дети!
Даришь праздник нам и сказку:
Детки все в костюмах, в масках,
Огоньки вокруг сверкают,
Все друг друга поздравляют!
Тебе письма шлют детишки,
О тебе читают книжки,
Ждут подарков в Новый год
И сюрпризов у ворот!
***
Сияет ярко елочка —
Красавица лесная,
Гирлянда разноцветная
Горит, не уставая,
В окошко приоткрытое
Снежинки залетают,
Подарки новогодние
Под елкой ожидают,
Шаги слышны на лестнице...
Там Дедушка Мороз,
Веселье, смех и волшебство
Нам в Новый год принес!
Про елочку
Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке
Игрушки -
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!
(Корней Чуковский)
Смешные стихи на Новый год
Скоро в гости к нам придет
Развеселый Новый Год!
И подарков целый воз
Приготовит Дед Мороз!
Приходите к нам зверушки
Приносите нам игрушки
Будем ёлку наряжать!
Будем праздник приближать!
***
Мы встречали Новый Год:
Папа, мама , я и кот
Я пил праздничный компот,
Взрослые -шампанское,
А ужасно важный кот
Уплетал сметанское
***
Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос -
Это Дедушка Мороз!
Напомним, ранее мы писали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. А также рассказывали, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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