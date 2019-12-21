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Стихи на Новый год для детей: лучшая подборка

Красивые и смешные стихи про Новый год для маленьких детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Стихи на Новый год 2020 для детей
Стихи на Новый год 2020 для детей
Фото: Depositphotos

Детские утренники и новогодние школьные мероприятия – в самом разгаре. Если вы еще не успели выучить смешной стих на Новый год с ребенком или подобрать красивое поздравление для школьника – мы решили вам помочь и собрали лучшие стихи про Новый год в одной статье.

Как звезды поздравляли всех с праздником святого Николая – видео:

Стихи про Новый год короткие

Засверкай огнями, елка,

Нас на праздник позови,

Все желания исполни,

Все мечты осуществи!

***

За окном снежинок стая,

Тоже водит хоровод.

Попрощавшись с годом старым,

Мы встречаем Новый год.

***

Дед Мороз прислал нам елку,

Огоньки на ней зажег.

И блестят на ней иголки,

А на веточках — снежок.

Красивые открытки на Новый год 2020
Красивые открытки на Новый год 2020
Фото: Pixabay

Стихи про Новый год длинные

Откуда приходит Новый год

Новый год слетает с неба?
Или из лесу идёт?
Или из сугроба снега
Вылезает Новый год?

Он, наверно, жил снежинкой
На какой-нибудь звезде
Или прятался пушинкой
У мороза в бороде…

Может, влез он в холодильник,
Или к белочке в дупло,
Или в старенький будильник
Он забрался под стекло?

Но всегда бывает чудо:
На часах двенадцать бьёт –
И неведомо откуда
К нам приходит Новый год!

(А. Усачёв)

***

Новый год

Новый год! Новый год!
Много счастья принесет:

Взрослым – всяких радостей,
Детям – разных сладостей.

Получить ужасно рады
Ёлки – новые наряды,

Дворики – снеговиков,
Лёд – весёлый скрип коньков,

Небо – праздничный салют,
Дед Мороз – медаль за труд!

(Т. Шатских)

Красивые стихи про Новый год 2020

Здравствуй, Дедушка любимый.
Ты такой неповторимый,
Самый добрый ты на свете.
Тебя очень любят дети!

Даришь праздник нам и сказку:
Детки все в костюмах, в масках,
Огоньки вокруг сверкают,
Все друг друга поздравляют!

Тебе письма шлют детишки,
О тебе читают книжки,
Ждут подарков в Новый год
И сюрпризов у ворот!

***

Сияет ярко елочка —
Красавица лесная,
Гирлянда разноцветная
Горит, не уставая,

В окошко приоткрытое
Снежинки залетают,
Подарки новогодние
Под елкой ожидают,

Шаги слышны на лестнице...
Там Дедушка Мороз,
Веселье, смех и волшебство
Нам в Новый год принес!

Открытки на Новый год 2020
Открытки на Новый год 2020
Фото: Pixabay

Про елочку

Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке
Игрушки -
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!

(Корней Чуковский)

Смешные стихи на Новый год

Скоро в гости к нам придет
Развеселый Новый Год!
И подарков целый воз
Приготовит Дед Мороз!

Приходите к нам зверушки
Приносите нам игрушки
Будем ёлку наряжать!
Будем праздник приближать!

***

Мы встречали Новый Год:
Папа, мама , я и кот
Я пил праздничный компот,
Взрослые -шампанское,
А ужасно важный кот
Уплетал сметанское

***

Шубка, шапка, рукавички.
На носу сидят синички.
Борода и красный нос -
Это Дедушка Мороз!

Напомним, ранее мы писали, куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве. А также рассказывали, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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