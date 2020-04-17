Страстная пятница: можно ли печь паски и куличи

Узнайте, можно ли готовить пасхальную выпечку в Страстную пятницу, и какая она получится

Сегодня православные отмечают Страстную пятницу, которая наступила в канун Пасхи. Это один из самых строгих и скорбных дней в году, поскольку связан с окончанием земной жизни Иисуса Христа, Его казнью и распятием.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу Фото: Depositphotos

С этим днем связано много традиций, запретов и правил, как следует провести Страстную пятницу. К примеру, ни в коем случае нельзя выполнять грязную домашнюю работу, шить и стирать. Также в Страстную пятницу следует избегать веселья, употребления алкоголя, а тем, кто постится, нельзя ничего есть и пить до выноса Плащаницы в храмах.

Многих людей интересует, можно ли печь паски в Страстную пятницу, согласно народным традициям и церковным канонам.

Паска – ритуальный праздничный хлеб в праздник Светлого Христова Воскресенья, символизирующая тело Христа и возрождение к новой жизни. Она отличается по форме, вкусу, а также своей рецептуре и способу приготовления от любой другой выпечки.

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Можно ли выпекать пасхальные куличи в Страстную пятницу? Интересно, что однозначного ответа на этот вопрос церковь не дает. Но сурового запрета не накладывает и грехом не считает. Главное, чтобы все домашние хлопоты не совпадали по времени с церковными службами Страстной пятницы: выносом плащаницы и утреней с чином погребения.

Священники разных приходов интерпретируют церковные тексты по-разному. Считается, что хлеб, испеченный в Страстную пятницу, долго не черствеет, не плесневеет, хорошо хранится, а также обладает особыми целебными свойствами.

А вот праздничные паски церковь рекомендует готовить все-таки в Чистый четверг, после уборки в доме. Но если по каким-то причинам хозяйка не успела это сделать, тогда испечь куличи можно в Страстную пятницу или субботу. Обязательно перед готовкой пасхальной выпечки нужно прочитать молитву "Отче Наш".

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