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Страстная пятница: открытки, стихи и пожелания

Не забудьте отправить искренние и добрые пожелания в Страстную пятницу близким людям

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Сегодня, 17 апреля, наступил самый скорбный день в церковном календаре – Страстная пятница 2020. Это день, когда верующие вспоминают Христовы страдания, суд, казнь, распятие на кресте и смерть во имя искупления грехов всего человечества.

Открытки и пожелания в Страстную пятницу
Открытки и пожелания в Страстную пятницу
Фото: Depositphotos

Как отметить Страстную пятницу? Проведите день в раздумьях над своей жизнью и молитве. А еще вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки в день Страстной пятницы.

Страстная пятница: открытки, картинки и пожелания

***

В Страстную пятницу желаю праведности, духовного очищения, раскаяния и добродетели. Пусть благими будут действия и помыслы, пусть простят недруги, пусть миром наполнятся сердца.

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Стихи и открытки: Страстная пятница

***

В Страстную пятницу Христос
На гору тяжкий крест принес,
Чтобы погибнуть, умереть,
Принять мучительную смерть.
За нас он мучился, страдал,
За нас земную жизнь отдал,
Надежду людям подарил
И нам к спасенью путь открыл.
Сегодня пятница Страстная –
Скорбим мы, Господу внимая.
Пусть будет светлой эта скорбь,
Пусть будут счастье и любовь.
Воскреснет Бог, вернется радость,
Зажжет в душе покой и благость!

Философские открытки: Страстная пятница 2020

***

Загляни в собственное сердце, раскайся и искренне попроси прощения за свои неверные действия, мысли и решения. Очисти душу, ведь Иисус пожертвовал собой за грехи наши. Отложи работу и хоть на миг задумайся о духовном.

Страстная пятница: открытки и пожелания
Фото: bonnycards
Страстная пятница: открытки и пожелания
Фото: bonnycards
Страстная пятница: открытки и пожелания
Фото: bonnycards
Страстная пятница: открытки и пожелания
Фото: bonnycards
Страстная пятница: открытки и пожелания
Фото: bonnycards
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Со Страстной пятницей: пожелания близким

***

Нынче пятница Страстная,
И хочу вам пожелать,
Чтоб могли вы без сомненья
Искушений избегать.

Чтоб здоровье было крепко
С Божьей помощью всегда,
И смирения хватало
Вам на долгие года.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы возможные ограничения на Пасху:

Со Страстной пятницей: открытки и пожелания в прозе

***

Желаю вам стать крепче верой, добрее душой, отзывчивей сердцем. Пусть кругом воцарится мир и благодать, за которые Иисус без сожаления отдал свою жизнь. Пусть каждый день приносит веру, радость и всепрощение. Пусть каждый вечер дает возможность искренне раскаяться и помолиться.

Короткие стихи и открытки со Страстной пятницей

***

Вот уже Страстной недели
Все денечки пролетели.
Нынче Пятницы Великой
Утро встанет светлолико,
Спросит честно и сурово:
Все ли к Пасхе мы готовы?
Ожидаем с нетерпеньем
Мы Христово Воскресенье!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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