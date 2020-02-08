Суперлуние 2020: точные даты и время

Для оптимистов в 2020 году будет сразу четыре Суперлуны, а для пессимистов – только две

Когда смотреть на Суперлуну. Фото: Pexels

Суперлуние или Суперлуна – это особенное время, когда Луна приближается к Земле на максимально близкое расстояние, например, в такую фазу лунного календаря как полнолуние. В этот момент Луна выглядит крупнее и ярче, чем обычно.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Термин впервые появился в 1979 году во время изучения связей между геофизическими катастрофами на Земле (цунами, наводнения, землетрясения, извержений вулканов) и Луной.

Суперлуние или Суперлуну можно наблюдать как астрономическое явление при нахождении Луны в перигее, самой близкой к Земле точки эллиптической орбиты спутника, в 356400-370000 км от Земли. Именно поэтому диск светится ярче на треть, диаметр выглядит больше на 15%.

Суперлуние случается раз в 400-450 дней, точнее – через 413,4 земных суток. Период Суперлуны позволяет рассмотреть лунную поверхность подробно почти не используя специальные приборы.

Суперлуние возможно при нахождении Луны на прямой линии по отношению к Солнцу и Земле, это бывает только в полнолуние или в новолуние.

В 2020 году произойдет 4 Суперлуния в полнолуние и 2 Суперлуния в новолуние.

При полнолунии Большая луна будет видна в следующие даты и время по Киеву.

9 февраля – 09:34

9 марта – 19:47

8 апреля – 05:34

7 мая – 13:45

Во время новолуния Суперлуние начнется:

16 октября – 21:30

15 ноября – 07:06

Из-за того, что Суперлуние – весьма расплывчатый термин, и не все астрономы соглашаются с таким определением. Существует и разница в подсчетах специалистов. Для астрономов-оптимистов в 2020 году будет сразу четыре суперлуны, а для пессимистов – только две, 9 марта и 7 апреля.

Суперлуние 2020: влияние на человека

Напомним, что Луна действует на эмоциональную сферу, поэтому в период Суперлуния следует ожидать сильных реакций на раздражители, ухудшение настроения, повышение агрессивности, нетерпимость, склонность к конфликтам, раздражительность, вспыльчивость. Именно в этот период люди показывают свое истинное лицо. Стоит спокойнее относиться ко всему происходящему, чтобы не испортить отношения с родными и близкими людьми, нужно быть осторожнее в пути, чтобы не стать жертвой дорожно-транспортного происшествия, более терпимо относиться к чужим словам и поступкам. В этот период сдержанность и доброжелательность – самое лучшее лекарство от избыточного воздействия Луны. Метеозависимые люди могут чувствовать недомогание.

Суперлуние 2020: где смотреть

Увидеть Суперлуние можно будет при хорошей и безоблачной погоде. Лучше наблюдать после восхода Луны — после шести вечера.

Напомним, что ранее мы писали о мощных ритуалах и обрядах полнолуния.

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