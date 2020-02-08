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Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

С Суперлунием связано множество примет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Суперлуние 9 февраля относиться к спорным периодам лунного календаря
Суперлуние 9 февраля относиться к спорным периодам лунного календаря
Фото: Pexels

9 февраля над Украиной взойдет первая Суперлуна в 2020 году. Суперлуние — это полнолуние, но не совсем обычное. В этот день Луна будет гораздо более сильной, потому что расстояние от нее до Земли сократится до минимального. Это происходит из-за того, что орбита спутника Земли не идеальна, а немного вытянута.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Суперлунием называют явление, когда полная Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние. В такие моменты Луна может выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Впрочем, Суперлуние – весьма расплывчатый термин, и не все астрономы соглашаются с таким определением. Отсюда и разница в счете: для оптимистов в 2020 году будет сразу четыре Суперлуны, а для пессимистов – только две, 9 марта и 7 апреля.

Суперлуние 9 февраля относиться к спорным периодам лунного календаря. Мол, по мнению некоторых ученых, в эти дни Луна не будет достаточно большой для Суперлуния.

Суперлуние 9 февраля: влияние на людей

Но, как там не было бы, сила Луны увеличится, но может обернуться диссонансом и дисгармонией. Это приведет к некоторым неблагоприятным последствиям в разных сферах жизни. Люди могут ощущать головную боль, слабость, усталость, сонливость, тошноту, повышение давление и аритмию.

С Суперлунием связано множество примет:

  • Нельзя давать в долг – рассоришься;
  • Чтобы выйти замуж удачно, ночью трижды моют полы;
  • Для успеха в карьере спать необходимо в красных ночных одеждах;
  • Нельзя консервировать овощи, все скиснет;
  • Лучше избегать поздних вечерних прогулок;
  • Не начинать важных проектов;
  • Нельзя спать под лунным светом, будут мучить кошмары.

В эти дни загадывают желания, проводят ритуалы и обряды на богатство, любовь, избавление от болезней.

Суперлуние 9 февраля: ритуалы и обряды

Позитивные установки для Суперлуния.

Это один из самых простых методов, который требует лишь одного — приготовить от 3 до 5 емких фраз, которые четко и точно характеризуют ваше намерение. Проговорите их в ночь Суперлуния с 9 по 10 февраля. Добрым знаком будет, если в этот момент вы увидите на небе полную Луну.

Составляя аффирмации, не забывайте пользоваться психологией позитивного мышления. Не сомневайтесь в себе и своих словах, формулируйте желания в настоящем времени, будто они уже исполнились и, конечно, избегайте негативных формулировок и частицы "не". Тогда ваши аффирмации обязательно станут рабочими и помогут вам изменить свою судьбу.

Ритуал исполнения желания 9 февраля

Загадывать желание лучше всего в полночь или хотя бы после захода солнца. В течение дня до этого момента мысленно фокусируйтесь на желаемом. Объясните себе, что вам это действительно необходимо. Когда Луна появится на небе, посмотрите на нее и произнесите свое желание. Это нужно для того, чтобы между вами и Луной произошел энергетический обмен.

Важный момент: Луна очень сильно влияет на воду, при помощи которой можно усилить действие ритуала. Налейте стакан чистой воды и оставьте на час на подоконнике. В полночь проговорите свое намерение над стаканом с водой и выпейте ее.

Напомним, что ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в полнолуние 9 февраля.

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