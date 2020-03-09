Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

В период Суперлуния важно удерживать повышенную бдительность

9 марта 2020 года в 19:49 над Киевом взойдет полная Луна, но это будет не обычное полнолуние, а Суперлуние.

Что такое Суперлуние

В момент Суперлуния Луна предстает больше привычных размеров. Диаметр этого спутника Земли увеличивается на 15 %. Также усиливается яркость лунного диска на 30 %.

В этом году ожидается несколько Суперлуний. Кроме 9 марта, Суперлуние наступит 8 апреля. Также Суперлуние ожидается 7 мая.

Напомним, что движение и фазы Луны влияют на жизненные циклы некоторых прибрежных животных, приливы и отливы. В Суперлуние возможны перепады настроения человека, здоровье метеозависимых и психические обострения – в период Суперлуния важно удерживать повышенную бдительность.

По мнению астролог, Суперлуние – это беспокойный период. Он будет наполнен излишней эмоциональностью, нетерпимостью. Могут всплыть старые обиды и разыграться нешуточные страсти. Если вас отвлекают, не конструктивные люди или неконструктивные темы: возвращайте своё внимание к главной линии соей жизни, сглаживайте конфликты, игнорируйте чужие попытки вас эмоционально раздергать, втянут в свою игру, манипулировать – в этот период будет много провокаций. Так как у тех кто вокруг вас – тоже своё Суперлуние.

Суперлуние может вызвать недомогания, такие как головные боли, нарушения сна, упадок сил.

Суперлуние 9 марта: что нужно делать

Во время Суперлуния нужно прислушиваться к порывам души, которые будут особенно громко давать о себе знать, направлять силу своих психических процессов в нужное русло, концентрироваться на важном или пересмотреть и скорректировать свои цели.

Что такое лунный календарь и как он работает – смотрите видео:

Так как в это время Луна находится ближе к Земле – становиться особенно очевидным для человека внимательного отсутствие резонанса между его умом/поступками и сердцем. Или, напротив наличие связи между душевной и телесной жизнью – лучше слышны свои настоящие желания.

Суперлуние 9 марта: как воспользоваться этим периодом

Нужно делать действия, которые усиливают концентрацию на важно.

Сделайте списки приоритетов, секторов вашего внимания и забот и секторов, дающих вам вдохновение, пополнение вашего ресурса.

Позаботьтесь об инвентаризация жизни, цели и задачи по сферам:любовь, деньги, здоровье, развитие.

Нужно сделать инвентаризацию круга общения: списки имён друзей и соратников и списки тех, кого надо отпустить из своей жизни.

Ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на полнолуние 9 марта.

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