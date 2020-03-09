Суперлуние 9 марта: сильные ритуалы и обряды

С Суперлунием связано множество ритуалов и обрядов

В ночь с 9 на 10 марта произойдет первое весенние Суперлуние.

Это нормальное явление в космосе, естественный процесс. У Луны эллиптическая орбита, и мы видим диск разного размера – он то увеличивается, то уменьшается. Вот когда Луна максимально подходит к Земле – диск большой. Психологически это и влияет на людей.

Суперлуние – это уникальный момент, который можно наблюдать не так часто. Также Суперлуние совпадает с полнолунием.

Следующих три дня сила Суперлуние будет чувствовать особенно – это могут быть головокружения, апатия, или наоборот – повышенная активность. Это зависит от того, как Суперлуние совмещается гороскопом лично человека.

В Суперлуние хорошо делать ритуалы и обряды, у них будет особенна сила. Люди давно используют положение Луны в сильных ритуалах.

В обязательном порядке нужно делать денежные ритуалы, которые обычно выполняются на полнолуние. На Суперлуние энергия работает куда мощнее. Самое мудрое решение – направить этот мощный поток на достижение цели – богатства, изобилия, благосостояния. Также в период Суперлуния женщины просят высшие силы о зачатие или любви.

Суперлуние 9 марта: ритуал с серебряной монеткой

В ночь полнолуния и Суперлуния выйдите на улицу или на балкон. Если Луна не видна, встаньте лицом на юг. Проделайте следующие действия:

Глядя на полную Луну или в ее направлении, представьте, что ее свет наполняет всю вашу голову. Прочувствуйте чистоту и сияние Луны в голове. После этого наполните свое сердце светом Луны, подержите ее свет в своем сердце, а затем пусть этот свет полетит обратно к источнику. Проделайте это 3 раза. Затем возьмите серебряного цвета монетку и скажите:

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"Серебряная монетка, серебряная луна, принеси мне богатство, принеси мне сполна", "Счастливая монетка, счастливая луна, принеси мне удачу, принеси мне сполна. Так я хочу, и так оно и есть".

Повторите 3 раза. В конце поцелуйте монетку и поблагодарите Луну за помощь и красоту.

Суперлуние 9 марта: ритуал для привлечения богатства

Для этого ритуала необходимо налить в чашку воды и положить в нее монету серебряного цвета. Чашку надо поставить так, чтобы на нее падал лунный свет. Проведите руками над поверхностью воды, как будто Вы собираете в ладони серебро и скажите:

"Прекрасная хозяйка Луна! Принеси мне богатство, принеси мне сполна. Наполни мои руки серебром и золотом. Я смогу взять все, что ты дашь!"

Потом необходимо вылить воду на землю, а монетку храните в кошельке.

Суперлуние 9 марта: обряд с лунной водой

Сделать денежный лунный напиток несложно. Все, что потребуется, – в день, когда Суперлуние сочетается с полнолунием, вынести на улицу стакан с водой. Первым делом воду нужно зарядить собственной энергией. Для этого мужчине или женщине нужно стать лицом к стакану, закрыть глаза и представить, какую жизнь он хочет. После этого, стакан с водой следует поставить на открытой местности, чтобы на воду падали прямые лунные лучи. Зарядится от Луны вода уже спустя два часа. После ритуала, такой заговоренной жидкостью можно умываться, добавлять ее в блюда или просто пить утром натощак. Деньги, о которых так мечтает каждый, начнут появляться в доме ниоткуда.

Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Суперлуние.

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