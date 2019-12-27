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Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Узнайте, насколько счастливой будет свадьба в год Крысы 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Когда лучше всего играть свадьбу в 2020 году
Когда лучше всего играть свадьбу в 2020 году
Фото: Pexels

Новый год 2020, который придет под знаком Белой Крысы, является високосным. А это значит, что, по народным приметам, он считается неблагоприятным периодом для свадеб. Так ли это на самом деле, можно ли жениться и выходить замуж в 2020 году, какие последствия свадьбы будут в зависимости от знаков зодиака, и что думают по этому поводу астрологи, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Многих людей интересует вопрос, 2020 год – для свадьбы благоприятный или нет? Ведь если влюбленная пара достигла полного взаимопонимания и гармонии в своих отношениях – то самое время заключить брак, несмотря на страхи. Но, если верить суевериям, то и високосный 2020-й, и еще два года, которые идут следом за ним – год вдовца и год вдовы, а значит, самые неподходящие для свадьбы периоды. Когда же в таком случае оформлять отношения?

Символ 2020 года Крыса, исходя из восточного гороскопа, по натуре животное мудрое, практичное, нацеленное на семью, крепкий союз и верность. Так что свадьба в год Крысы 2020 практически для всех знаков зодиака будет счастливой. Но не забывайте, что Крыса не потерпит измены и жестоко накажет за любое проявление неверности.

Свадебный гороскоп
Свадебный гороскоп
Фото: Pexels

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Овен (21 марта – 20 апреля)

Противоречивый период для свадьбы. Под влиянием самого упрямого знака зодиака в такой семье возможны частые размолвки из-за разных точек зрения партнеров на один и тот же вопрос. Решения будут приниматься на уровне эмоций. В то же время такая семья будет обладать сильной энергетикой и сообща способна свернуть горы.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Телец (21 апреля – 20 мая)

Этот знак зодиака поспособствует созданию стабильной и дружной семьи. Несмотря на устоявшееся мнение, что в мае люди маются, в этих отношениях для мужа и жены в приоритете всегда будут оставаться взаимная поддержка, внимание, верность, стабильность, а также сильная сексуальная энергетика.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Семья, созданная под воздействием Близнецов, внешне выглядит очень надежно и стабильно, а потому пользуется уважением у окружающих. Это влияние часто оказывается взаимным, поскольку какие-то ссоры или размолвки между супругами чаще продиктованы не внутренними проблемами, а мнением общества.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Рак (21 июня – 20 июля)

Свадьба, которую сыграли под знаком Рака, приводит к рождению по-настоящему прочных и крепких семейных отношений. И муж, и жена тянутся к домашнему уюту, ответственности и привязанности друг к другу. Но часто как раз из-за слишком сильных чувств такая семья страдает от чрезмерной ревности кого-то из партнеров.

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  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Лев (21 июля – 22 августа)

Это очень сильный зодиакальный знак, так что приводит он к формированию такой же сильной и яркой семьи. Эта пара способна покорить чуть ли не все вершины во многих сферах жизни и добиться успеха и уважения. Главное условие для счастья – это взаимная поддержка друг друга, доверие и действие сообща.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Дева (23 августа – 22 сентября)

Самый женственный знак зодиака подарит паре, соединившейся в этот период, спокойную, умиротворенную и рациональную совместную жизнь. В отношениях все предельно ясно и четко. Тылы надежно защищены, а сам брак будет устойчивым и верным. Для такой пары большое значение имеет чистота – как в доме, так и в мыслях.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Весы (23 сентября – 22 октября)

Достаточно сильная, прочная, уравновешенная семья зарождается под этим знаком зодиака. К тому же время Покрова у славян издавна считалось самым благоприятным для свадеб. Главное условие – чтобы стремление к материальным благам и накопительству не накрыло супругов с головой и не унесло из чувственной сферы.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Каков знак, таковы и семейные отношения. Яркий, неоднозначный, а часто непредсказуемый, противоречивый и экстремальный союз получается, если пара выберет для свадьбы период Скорпиона. Но вот чего у него не отнять – так это пылкости, безудержной страсти и необузданной сексуальности в отношениях.

Свадебный гороскоп
Свадебный гороскоп
Фото: Pexels

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Под присмотром Стрельца получается достаточно миролюбивая и гармоничная семья. Этот знак точно и метко соединяет влюбленные сердца, которые впоследствии начинают стучать в унисон. Оба партнера знают, чего хотят от жизни, причем их желания во многом совпадают, создавая настоящую идиллию в доме.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Козерог (22 декабря – 20 января)

Это авантюрный и расчетливый период для создания семьи. Удачное время для брака по расчету, хотя романтикой тут и не пахнет. Супруги будут прагматичны, способны добиться успеха в карьере, бизнесе, статусе. Но вот только простые нежные человеческие чувства здесь рискуют отойти на второй план.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гармоничная и взаимодополняющая пара, соединившая сердца под знаком Водолея, готова прошагать по жизни рука об руку. Здесь может быть все: полное взаимопонимание, общий интерес интеллектов, уважение друг к другу, полет творчества и в то же время элементарное неумение вести домашние дела.

  • Свадебный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Непредсказуем сценарий развития семейных отношений, зародившихся в период Рыб. Спектр достаточно широкий: от безмерной любви друг к другу до отстраненности и равнодушия к стремлениям партнера. Однозначно можно сказать, что паре будет нескучно, поскольку такой семье свойственно все преувеличивать.

Ранее мы публиковали гороскоп на год Белой Крысы 2020: ТОП-3 знаков, которым повезет в любви.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на год 2020

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