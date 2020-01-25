Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Отправляйте Татьянам прикольные поздравления и красивые открытки

Татьянин день: поздравления в картинках, стихах и смс Фото: pozhelayka.ru

25 января в Украине отмечается Татьянин день. С давних пор святую Татьяну считают покровительницей наук и студенчества. В этот день не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им всего самого лучшего. А красивые поздравления выбирайте ниже.

Сайт Сегодня.Lifestyle поздравляет всех Татьян с праздником, и желает им процветания, счастья и вдохновения! В нашей подборке выбирайте красивые поздравления в стихах, лучшие поздравления в прозе, короткие SMS-поздравления и открытки с Днем Татьяны.

Поздравления в Татьянин день в стихах

В Татьянин день хочу тебя поздравить

И пожелать здоровья и любви.

Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,

Благословит все дни твои!

***

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

***

Татьяна, солнца свет — тебе,

Добра и радости в судьбе,

Мечты, готовой скоро сбыться.

Беде и горю — не случиться.

Здоровья, что на век хватает,

Разлука пусть тебя не знает,

Любовь пускай хранит твой дом,

Пусть все печали станут сном!

***

Танюша, будь самой счастливой,

Здоровья, смеха и добра.

Любимой будь и самой ценной,

Веселой, радостной всегда!

Красивой, молодой и яркой,

Успешной, умной, золотой.

Волшебных, сказочных подарков

Желаю от судьбы благой!

Здоровья, смеха и удачи,

Дружбы приятной на века.

Свой чудный праздник — именины —

Желаю встретить на ура!

***

Татьяна, в столь важный день для тебя,

спешу поздравить я.

Ступай по жизни легкой походкой.

Ты ведь будешь для всех находкой!

Пусть беды тебя не коснутся

и только лучшие друзья найдутся!

Улыбайся и добро дари,

и от счастья словно в небесах пари!

SMS-поздравления с днем Татьяны

Татьяна милая моя,

тебе желаю счастья я!

Любви неведомой ныне,

печали и грусти чтоб не было в помине!

***

Татьяна наша дорогая,

С прекрасным праздником тебя!

Добра и радости желаю,

Всем сердцем искренне любя!

***

У Тетянин день тобі я зичу

Любові, радості, добра,

Хай доля вдачі позичить,

А ти щоб завжди щаслива була!

***

С Днем Татьяны! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед.

***

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