Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи
Отправляйте Татьянам прикольные поздравления и красивые открытки
25 января в Украине отмечается Татьянин день. С давних пор святую Татьяну считают покровительницей наук и студенчества. В этот день не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им всего самого лучшего. А красивые поздравления выбирайте ниже.
Сайт Сегодня.Lifestyle поздравляет всех Татьян с праздником, и желает им процветания, счастья и вдохновения! В нашей подборке выбирайте красивые поздравления в стихах, лучшие поздравления в прозе, короткие SMS-поздравления и открытки с Днем Татьяны.
Поздравления в Татьянин день в стихах
В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!
***
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
***
Татьяна, солнца свет — тебе,
Добра и радости в судьбе,
Мечты, готовой скоро сбыться.
Беде и горю — не случиться.
Здоровья, что на век хватает,
Разлука пусть тебя не знает,
Любовь пускай хранит твой дом,
Пусть все печали станут сном!
***
Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!
***
Татьяна, в столь важный день для тебя,
спешу поздравить я.
Ступай по жизни легкой походкой.
Ты ведь будешь для всех находкой!
Пусть беды тебя не коснутся
и только лучшие друзья найдутся!
Улыбайся и добро дари,
и от счастья словно в небесах пари!
SMS-поздравления с днем Татьяны
Татьяна милая моя,
тебе желаю счастья я!
Любви неведомой ныне,
печали и грусти чтоб не было в помине!
***
Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!
***
У Тетянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить,
А ти щоб завжди щаслива була!
***
С Днем Татьяны! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед.
***
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