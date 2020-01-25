Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

Отправляйте Татьянам прикольные поздравления и красивые открытки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Татьянин день: поздравления в картинках, стихах и смс
Татьянин день: поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: pozhelayka.ru

25 января в Украине отмечается Татьянин день. С давних пор святую Татьяну считают покровительницей наук и студенчества. В этот день не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с именинами и пожелать им всего самого лучшего. А красивые поздравления выбирайте ниже.

Сайт Сегодня.Lifestyle поздравляет всех Татьян с праздником, и желает им процветания, счастья и вдохновения! В нашей подборке выбирайте красивые поздравления в стихах, лучшие поздравления в прозе, короткие SMS-поздравления и открытки с Днем Татьяны.

Поздравления в Татьянин день в стихах

В Татьянин день хочу тебя поздравить
И пожелать здоровья и любви.
Пусть ангел всегда будет с тобой рядом,
Благословит все дни твои!

***

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

***

Татьяна, солнца свет — тебе,
Добра и радости в судьбе,
Мечты, готовой скоро сбыться.
Беде и горю — не случиться.

Здоровья, что на век хватает,
Разлука пусть тебя не знает,
Любовь пускай хранит твой дом,
Пусть все печали станут сном!

***

Танюша, будь самой счастливой,
Здоровья, смеха и добра.
Любимой будь и самой ценной,
Веселой, радостной всегда!
Красивой, молодой и яркой,
Успешной, умной, золотой.
Волшебных, сказочных подарков
Желаю от судьбы благой!
Здоровья, смеха и удачи,
Дружбы приятной на века.
Свой чудный праздник — именины —
Желаю встретить на ура!

***

Татьяна, в столь важный день для тебя,
спешу поздравить я.
Ступай по жизни легкой походкой.
Ты ведь будешь для всех находкой!
Пусть беды тебя не коснутся
и только лучшие друзья найдутся!
Улыбайся и добро дари,
и от счастья словно в небесах пари!

SMS-поздравления с днем Татьяны

Татьяна милая моя,
тебе желаю счастья я!
Любви неведомой ныне,
печали и грусти чтоб не было в помине!

***

Татьяна наша дорогая,
С прекрасным праздником тебя!
Добра и радости желаю,
Всем сердцем искренне любя!

***

У Тетянин день тобі я зичу
Любові, радості, добра,
Хай доля вдачі позичить,
А ти щоб завжди щаслива була!

***

С Днем Татьяны! Пусть за твоей спиной вырастут огромные крылья от радости и побед.

***

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

праздники открытки День Татьяны поздравления Татьянин день
Реклама

Новости партнеров

Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Кардашьян показала, как выглядит в домашней обстановке
Кардашьян показала, как выглядит в домашней обстановке
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 23:02Events

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

Вчера, 19:40Шоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

Вчера, 19:27Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 15:42Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:54Техно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

Вчера, 12:37Психология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Вчера, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

23 январяEvents

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

23 январяFood

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

23 январяFun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
От колоректального рака защищает лук
От колоректального рака защищает лук
Диетологи предупредили о смертельной опасности жаренной картошки
Диетологи предупредили о смертельной опасности жаренной картошки
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым