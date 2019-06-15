Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

Что можно делать на Троицу

Что можно делать на Троицу 2019 Фото: Pixabay

16 июня православные христиане будут отмечать День Святой Троицы. Это один из двенадцати важнейших церковных праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.

Странные традиции, связанные с Троицей – смотрите видео:

Троица 2019 сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.

Что нельзя делать на Троицу 2019

В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.

В праздник Троицы запрещено ссориться, злиться или завидовать.

В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.

В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.

На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.

На День Святой Троицы нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.

Не принято в этот день также посещать кладбища.

Святая Троица Фото: Depositphotos

Троица 2019: что можно делать

Пойти на воскресную праздничную службу и освятить букетик трав и цветов, который станет оберегом от бед и недугов на весь год. В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.

Обязательно украсте дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.

Подайте на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Троица – веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе.

На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.

В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали об интересных традициях и приметах дня Троицы. Также писали, когда католическая Троица 2019.

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