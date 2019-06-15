Троица 2019: что нельзя делать, а что можно
Что можно делать на Троицу
16 июня православные христиане будут отмечать День Святой Троицы. Это один из двенадцати важнейших церковных праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом.
Странные традиции, связанные с Троицей – смотрите видео:
Троица 2019 сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.
Что нельзя делать на Троицу 2019
- В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.
- В праздник Троицы запрещено ссориться, злиться или завидовать.
- В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.
- В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.
- На Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.
- На День Святой Троицы нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.
- Не принято в этот день также посещать кладбища.
Троица 2019: что можно делать
- Пойти на воскресную праздничную службу и освятить букетик трав и цветов, который станет оберегом от бед и недугов на весь год. В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.
- Обязательно украсте дом травами и цветами: мятой, чабрецом, васильками, ветками липы, дуба или березы.
- Подайте на стол праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Троица – веселый праздник, когда принято ходит в гости и приглашать гостей к себе.
- На Троицу девушки гадают на суженого, носят в лес русалкам венки из полевых трав и цветов, чтобы они послали их хорошего жениха.
- В этот праздник принято свататься, это считается хорошей приметой и сулит молодым долгую и счастливую семейную жизнь.
Напомним, ранее мы рассказывали об интересных традициях и приметах дня Троицы. Также писали, когда католическая Троица 2019.
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