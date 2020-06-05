Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

Поздравьте с Троицей родных, друзей и близких: красивые открытки, пожелания и стихи

Святая Троица в 2020 году отмечается в воскресенье, 7 июня. Этот светлый праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим радостным днем. А мы подготовили для вас эффектные открытки, яркие картинки, красивые поздравления и добрые стихи с праздником Троицы.

Троица: открытки и поздравления Фото: pexels

Короткие поздравления с Троицей

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Пусть Троица к вам придет,

Счастье с собой принесет,

Радость, мир, вдохновение,

Удачу, любовь и терпение.

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С праздником Троицы: красивые стихи

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От всей души желаю вам

В честь Троицы великой,

Чтобы Бог хранил, оберегал

И был всегда защитой.



Здоровья вам на много лет,

Добра, покоя, мира,

Любви, гармонии в семье,

Пусть будет жизнь счастливой!

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Поздравления с Троицей друзьям в прозе

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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы с тобой всегда незримо были небесные Хранители, чтобы рассеялись все печали и невзгоды, чтобы в твоем доме были радость и покой, а между людьми воцарился мир. Пусть в твоей душе поселится вера в лучшее.

Праздник святой Троицы: добрые пожелания в стихах

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С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.



Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

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Поздравления со святой Троицей своими словами

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Поздравляю с прекрасным летним праздником Троицы, желаю, чтобы ваша семья была всегда под защитой Божьей, пусть в вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаю здоровья, благополучия и любви!

Троица: лучшие поздравления в стихах

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Праздник чистый, праздник светлый,

Праздник Троицы Святой!

Пусть исполнятся надежды,

Будет Бог всегда с тобой.



Пусть наполнит ликованием

Душу звон колоколов.

Пусть не будет в твоей жизни

Бед, печалей и врагов.

Короткие поздравления в день Троицы в прозе

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Поздравляю со святой и светлой Троицей и в этот замечательный праздник желаю мира, добра, счастья, благополучия, любви, покоя, вдохновения, добрых надежд и светлых чувств!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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