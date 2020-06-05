Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником
Поздравьте с Троицей родных, друзей и близких: красивые открытки, пожелания и стихи
Святая Троица в 2020 году отмечается в воскресенье, 7 июня. Этот светлый праздник прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Обязательно поздравьте своих родных и близких с этим радостным днем. А мы подготовили для вас эффектные открытки, яркие картинки, красивые поздравления и добрые стихи с праздником Троицы.
Короткие поздравления с Троицей
***
Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
Читайте также:Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине
С праздником Троицы: красивые стихи
***
От всей души желаю вам
В честь Троицы великой,
Чтобы Бог хранил, оберегал
И был всегда защитой.
Здоровья вам на много лет,
Добра, покоя, мира,
Любви, гармонии в семье,
Пусть будет жизнь счастливой!
Поздравления с Троицей друзьям в прозе
***
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы с тобой всегда незримо были небесные Хранители, чтобы рассеялись все печали и невзгоды, чтобы в твоем доме были радость и покой, а между людьми воцарился мир. Пусть в твоей душе поселится вера в лучшее.
Праздник святой Троицы: добрые пожелания в стихах
***
С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Поздравления со святой Троицей своими словами
***
Поздравляю с прекрасным летним праздником Троицы, желаю, чтобы ваша семья была всегда под защитой Божьей, пусть в вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаю здоровья, благополучия и любви!
Троица: лучшие поздравления в стихах
***
Праздник чистый, праздник светлый,
Праздник Троицы Святой!
Пусть исполнятся надежды,
Будет Бог всегда с тобой.
Пусть наполнит ликованием
Душу звон колоколов.
Пусть не будет в твоей жизни
Бед, печалей и врагов.
Короткие поздравления в день Троицы в прозе
***
Поздравляю со святой и светлой Троицей и в этот замечательный праздник желаю мира, добра, счастья, благополучия, любви, покоя, вдохновения, добрых надежд и светлых чувств!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное