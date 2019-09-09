Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

В сентябре отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи – церковный праздник с удивительными традициями

Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи Фото: Pixabay

Близится великий православный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, который посвящен пророку, предсказавшему появление Мессии, и впоследствии крестившему Иисуса Христа в священных водах реки Иордань. Это один из самых почитаемых святых, получивший имя Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Когда отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи, каково значение и суть праздника, и какие традиции сохранились до сегодняшнего дня, узнайте в материале ниже.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата праздника

Ежегодно праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. В 2019 году этот день выпадает на среду.

Несмотря на то, что это церковный праздник, события дня носят далеко не радостный характер. На самом деле усекновение означает "отсечение". В этот день в 30-х годах нашей эры пророка Иоанна Предтечу жестоко казнили – ему отрубили голову.

История праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель Фото: Wikipedia

Святой Иоанн Предтеча – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие. Он родился в семье священника, долгое время жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал, проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Пророк беспощадно осуждал людские грехи и призывал покаяться и освободиться от них. Под такие суровые обличения Иоанна Предтечи попал царь Ирод Антипа за то, что оставив законную жену, стал сожительствовать с Иродиадой – женой собственного брата, чем нарушил Господню заповедь о прелюбодеянии. Ирод разозлился и бросил пророка в темницу.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея сумела своим зажигательным танцем произвести такое впечатление на царя, что он пообещал в награду исполнить любое желание девушки. По наущению матери Саломея пожелала подать ей на блюде отрубленную голову Иоанна Предтечи. Царь Ирод исполнил свое слово, и пророка казнили.

Традиции дня Усекновения главы Иоанна Предтечи

Главной традицией дня является запрет на употребление в пищу продуктов круглой формы – хлеба, арбуза, капусты и даже помидоров – поскольку они ассоциируются с формой головы.

В день Усекновение главы Иоанна Предтечи соблюдается строгий пост.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – нож, пилу и даже иглу, т.к. это напоминает о способе казни Иоанна Предтечи. Продукты в этот день допустимо не резать, а только ломать.

Также в этот день нельзя подавать еду на блюде, как это было сделано с головой Иоанна Крестителя.

В этот праздник следует вспоминать учение Иоанна Предтечи, стараться никого не обижать, не клеветать, не брать чужого, довольствоваться тем, что имеем, и честно выполнять свое дело.

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