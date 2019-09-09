Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

В сентябре отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи – церковный праздник с удивительными традициями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи
Праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи
Фото: Pixabay

Близится великий православный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, который посвящен пророку, предсказавшему появление Мессии, и впоследствии крестившему Иисуса Христа в священных водах реки Иордань. Это один из самых почитаемых святых, получивший имя Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Когда отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи, каково значение и суть праздника, и какие традиции сохранились до сегодняшнего дня, узнайте в материале ниже.

Смотрите видео: в Одесской области решили бороться с преступностью иконой на дроне:

Читайте также:
Церковные праздники и посты в сентябре 2019 по дням

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата праздника

Ежегодно праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября. В 2019 году этот день выпадает на среду.

Несмотря на то, что это церковный праздник, события дня носят далеко не радостный характер. На самом деле усекновение означает "отсечение". В этот день в 30-х годах нашей эры пророка Иоанна Предтечу жестоко казнили – ему отрубили голову.

История праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель
Иоанн Креститель
Фото: Wikipedia

Святой Иоанн Предтеча – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие. Он родился в семье священника, долгое время жил в пустыне, вел аскетический образ жизни, проповедовал, проводил священные омовения водой (крещение) иудеев.

Пророк беспощадно осуждал людские грехи и призывал покаяться и освободиться от них. Под такие суровые обличения Иоанна Предтечи попал царь Ирод Антипа за то, что оставив законную жену, стал сожительствовать с Иродиадой – женой собственного брата, чем нарушил Господню заповедь о прелюбодеянии. Ирод разозлился и бросил пророка в темницу.

Во время празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея сумела своим зажигательным танцем произвести такое впечатление на царя, что он пообещал в награду исполнить любое желание девушки. По наущению матери Саломея пожелала подать ей на блюде отрубленную голову Иоанна Предтечи. Царь Ирод исполнил свое слово, и пророка казнили.

Традиции дня Усекновения главы Иоанна Предтечи

Главной традицией дня является запрет на употребление в пищу продуктов круглой формы – хлеба, арбуза, капусты и даже помидоров – поскольку они ассоциируются с формой головы.

В день Усекновение главы Иоанна Предтечи соблюдается строгий пост.

Нельзя брать в руки острые и режущие предметы – нож, пилу и даже иглу, т.к. это напоминает о способе казни Иоанна Предтечи. Продукты в этот день допустимо не резать, а только ломать.

Также в этот день нельзя подавать еду на блюде, как это было сделано с головой Иоанна Крестителя.

В этот праздник следует вспоминать учение Иоанна Предтечи, стараться никого не обижать, не клеветать, не брать чужого, довольствоваться тем, что имеем, и честно выполнять свое дело.

Напомним, ранее мы писали об истории и значении Донской иконы Божьей Матери.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

церковь православие Иоанн Предтеча церковные праздники Усекновение главы Иоанна Предтечи
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Велосипедистка дня: ультра-трейлраннер из Франции Нини Оливейра
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Дети Глафиры Тархановой: как они воспитываются знаменитой мамой
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм

Популярные статьи

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Вчера, 17:44Шоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Вчера, 15:57Events

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

7 сентябряТехно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

7 сентябряШоу-бизнес

15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряТехно

Facebook создал сервис для поиска любви

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

6 сентябряTravel

Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

Новости партнеров

Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Футболисты Боруссии отдыхают на яхте со своими роскошными женами
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
6 полезных привычек, которые научат тебя экономить
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака