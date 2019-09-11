Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: поздравления в картинках и стихах
В день Усекновения главы Иоанна Предтечи отправляйте красивые поздравления и открытки друзьям
Сегодня, 11 сентября, православный мир празднует Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен воспоминанию о казни великого пророка, предсказавшего приход Мессии, и впоследствии крестившего Иисуса Христа в священных водах Иорданя. Это один из самых почитаемых святых, получивший имя Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.
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Мы подготовили красивые, душевные, добрые, философские поздравления с Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи в картинках, открытках, стихах и смс. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.
Лучшее поздравление в День Усекновения главы Иоанна Предтечи
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Храни тебя Господь от всякого ненастья,
От злого языка, от боли, от недуга,
От умного врага, от мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!
Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: философское поздравление
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Благодати тебе земной и небесной,
Достатка, добра, гармонии, мира,
Жизни спокойной, красивой, чудесной,
Да пребудет с тобою духовная сила.
Освещают икону горящие свечи.
Всевышний семью твою пусть бережет,
С Усекновением главы Иоанна Предтечи,
Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.
Короткое смс поздравление с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи
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Пусть Бог тебя благословляет
И радость в сердце изливает
Послушно следуй за Христом –
Покой и мир придут в твой дом!
Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: добрые пожелания
***
Памятный сегодня день,
Зажигайте свечи,
Усекновение главы
Нынче помнит вечер.
Иоанн Предтеча был
Праведного рвения,
И за веру претерпел,
Но с благословением.
Пусть же будет с вами Бог,
Так же вечно рядом,
Чтобы милость от Него
Стала вам наградой.
Напомним, ранее мы писали, что и почему ни в коем случае нельзя делать 11 сентября.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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