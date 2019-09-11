Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: поздравления в картинках и стихах

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи отправляйте красивые поздравления и открытки друзьям

Поздравления с Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября Фото: Pixabay

Сегодня, 11 сентября, православный мир празднует Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящен воспоминанию о казни великого пророка, предсказавшего приход Мессии, и впоследствии крестившего Иисуса Христа в священных водах Иорданя. Это один из самых почитаемых святых, получивший имя Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.

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Мы подготовили красивые, душевные, добрые, философские поздравления с Днем Усекновения главы Иоанна Предтечи в картинках, открытках, стихах и смс. Не забудьте поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Поздравления в картинках и стихах Фото: bonnycards

Лучшее поздравление в День Усекновения главы Иоанна Предтечи

***

Храни тебя Господь от всякого ненастья,

От злого языка, от боли, от недуга,

От умного врага, от мелочного друга,

И дай тебе Господь, коль это в Его власти,

Здоровья, долгих лет, любви и снова счастья!

Красивые открытки в праздник Фото: bonnycards

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: философское поздравление

***

Благодати тебе земной и небесной,

Достатка, добра, гармонии, мира,

Жизни спокойной, красивой, чудесной,

Да пребудет с тобою духовная сила.



Освещают икону горящие свечи.

Всевышний семью твою пусть бережет,

С Усекновением главы Иоанна Предтечи,

Счастье в дом к тебе пусть непременно придет.

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи

***

Пусть Бог тебя благословляет

И радость в сердце изливает

Послушно следуй за Христом –

Покой и мир придут в твой дом!

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи: добрые пожелания

***

Памятный сегодня день,

Зажигайте свечи,

Усекновение главы

Нынче помнит вечер.



Иоанн Предтеча был

Праведного рвения,

И за веру претерпел,

Но с благословением.



Пусть же будет с вами Бог,

Так же вечно рядом,

Чтобы милость от Него

Стала вам наградой.

Напомним, ранее мы писали, что и почему ни в коем случае нельзя делать 11 сентября.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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