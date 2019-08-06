Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: дата, история и значение

Завтра православные чтут день Успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Праздник Успения праведной Анны Фото: Pixabay

Завтра, 7 августа, православная церковь отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Это значимый церковный праздник в честь родной матери Девы Марии, подарившей миру Божественного Сына Иисуса Христа. Об истории и значении дня узнайте в нашей статье.

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История святой Анны

Праведная Анна – это будущая мать Богородицы и, соответственно, бабушка Иисуса Христа. Родилась Анна в семье священника Матфана и жены его Марии. Вышла замуж за праведного Иоакима, потомка царя Давида, с которым прожили в браке до глубокой старости в Назарете Галилейском.

Иоаким и Анна долго не могли иметь детей. В те времена бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и Божиим наказанием. Из-за этого супруги сильно скорбели и горячо молились о даровании им потомства.

Однажды в один из больших праздников Иоаким отправился в Иерусалим с пожертвованиями для Бога, но первосвященник отказался принимать их у бездетного мужчины, который не оставил своего потомства Израилю. От позора Иоаким ушел в пустыню, где провел 40 дней в строгом посте и молитве. А праведная Анна, узнав об этом, также усердно молилась дома.

И вдруг супругам явился ангел Божий и возвестил о рождении девочки по имени Мария, через которую благословится весь род людской. Благая весть оказалась правдой, и после встречи супругов Иоакима и Анны в Иерусалиме произошло зачатие благословенного чада.

8 сентября Анна родила дочку, которую назвали Марией. Из благодарности Богу супруги дали обет Богу отдать ребенка в Храм. И по достижении 3 лет Мария была торжественно приведена родителями в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Свои последние годы жизни святая Анна провела при храме рядом с Дочерью и скончалась в возрасте 79 лет, на два года пережив своего супруга. Православная церковь считает Иоакима и Анну Богоотцами, потому что они являются предками Иисуса Христа по плоти.

В отличие от многих святых, праведная Анна за свою жизнь не совершала чудес и не понесла мученических подвигов. Однако она несла иные скорби, которые несет каждая женщина, строя свою семью. И скорбь бесплодного одиночества, и терпеливую надежду материнства. Святую Анну считают покровительницей Бретани и Квебека, а также беременных женщин, матерей, бабушек и рудокопов.

В честь почитания святой Анны во всем православном мире стали возводить храмы и монастыри. Несколько церквей есть и в Украине: в Закарпатье, на Волыни, во Львове, Ковеле, Полонном, Хмельницком и в других городах.

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