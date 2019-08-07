Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: поздравления и открытки

"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Успением праведной Анны

7 августа отмечаем Успение праведной Анны Фото: Pixabay

7 августа православные христиане отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Успением праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы в открытках, картинках, а также короткие пожелания в стихах.

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Поздравления с Успением праведной Анны 7 августа

Праведная Анна пусть спасет дом от невзгод,

Божья благодать на сердце пусть придет.

Молитва пусть святая во все вам помогает,

В этот светлый час я вас сердечно поздравляю!

От слез и печалей пусть Анна укроет,

Пусть истину жизни в благости откроет!

Добра как можно больше с вами пусть случиться,

Все задуманное вами пусть осуществится!

Поздравления с днем Успение праведной Анны Фото: Bipbap

***

Пусть праведная Анна во всем помогает,

Молитва святая пусть от бед исцеляет,

Святой дух в вашу душу пускай снизойдет,

Любовь цветком весенним в ней пускай цветет.

Милосердие пускай сердце вам украсит,

Улыбка счастья пусть всегда лицо ваше красит.

Тревоги и печали пусть уходят прочь,

Спокойными пусть будут утро, день и ночь.

Поздравления с днем Успение праведной Анны Фото: Bipbap

***

Праведная Анна пусть от бед избавит,

Прочь их убежать от вас пускай заставит.

Сердце пускай будет полным веры и тепла,

Благодать чтоб Божья к вам домой пришла.

Душа пускай от радости каждый день поет,

Ангел пусть Хранитель благие вести лишь несет.

Молитесь за других, им всегда всем помогайте,

В жизни этой все всегда вовремя успевайте!

Поздравления с днем Успение праведной Анны Фото: Bipbap

***

Сегодня день Успения Анны святой,

В церковь молиться спешим мы с тобой,

Пусть от греха очистится душа,

Пусть будет светлою всегда мечта.

В светлый праздник прими поздравления,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пускай удача не проходит мимо,

Пусть долгой будет жизнь и счастливой.

***

Праведная Анна долго ждала дитя,

Но молиться при этом не прекращала,

И вот однажды от ангела благая весть пришла,

Мечта её осуществима стала.

С православным праздником вас поздравляем,

Удачи, радости искренне желаем,

Пускай Господь хранит от бед и зла,

Пусть за добро вас наградит судьба.

***

Молитвы Анны услышаны были,

И дочь долгожданную она родила,

Которая потом, как уж знаем мы,

Весь род людской благословила.

В день Успения Анны святой,

Примите искренние поздравления,

Во всём желаем вам удачи большой,

Пусть жизнь приносит только вдохновенье.

***

Пусть благоразумие и святость от беды спасет,

В праздник блаженства, радости и света,

Пусть вас счастье обязательно найдет,

Только вы усердно молитесь об этом.

С днем Успения Анны святой поздравляем,

Во всех делах удачи желаем,

Пусть ваша жизнь течет, как полная река,

Дай Бог всех благ вам и семейного тепла.

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