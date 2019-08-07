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Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы: поздравления и открытки

"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Успением праведной Анны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:02
7 августа отмечаем Успение праведной Анны
7 августа отмечаем Успение праведной Анны
Фото: Pixabay

7 августа православные христиане отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. "Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Успением праведной Анны, матери Пресвятой  Богородицы в открытках, картинках, а также короткие пожелания в стихах.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Поздравления с Успением праведной Анны 7 августа

Праведная Анна пусть спасет дом от невзгод,
Божья благодать на сердце пусть придет.
Молитва пусть святая во все вам помогает,
В этот светлый час я вас сердечно поздравляю!
От слез и печалей пусть Анна укроет,
Пусть истину жизни в благости откроет!
Добра как можно больше с вами пусть случиться,
Все задуманное вами пусть осуществится!

Поздравления с днем Успение праведной Анны
Поздравления с днем Успение праведной Анны
Фото: Bipbap

***
Пусть праведная Анна во всем помогает,
Молитва святая пусть от бед исцеляет,
Святой дух в вашу душу пускай снизойдет,
Любовь цветком весенним в ней пускай цветет.
Милосердие пускай сердце вам украсит,
Улыбка счастья пусть всегда лицо ваше красит.
Тревоги и печали пусть уходят прочь,
Спокойными пусть будут утро, день и ночь.

Поздравления с днем Успение праведной Анны
Поздравления с днем Успение праведной Анны
Фото: Bipbap

***
Праведная Анна пусть от бед избавит,
Прочь их убежать от вас пускай заставит.
Сердце пускай будет полным веры и тепла,
Благодать чтоб Божья к вам домой пришла.
Душа пускай от радости каждый день поет,
Ангел пусть Хранитель благие вести лишь несет.
Молитесь за других, им всегда всем помогайте,
В жизни этой все всегда вовремя успевайте!

Поздравления с днем Успение праведной Анны
Поздравления с днем Успение праведной Анны
Фото: Bipbap

***
Сегодня день Успения Анны святой,
В церковь молиться спешим мы с тобой,
Пусть от греха очистится душа,
Пусть будет светлою всегда мечта.
В светлый праздник прими поздравления,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пускай удача не проходит мимо,
Пусть долгой будет жизнь и счастливой.

***
Праведная Анна долго ждала дитя,
Но молиться при этом не прекращала,
И вот однажды от ангела благая весть пришла,
Мечта её осуществима стала.
С православным праздником вас поздравляем,
Удачи, радости искренне желаем,
Пускай Господь хранит от бед и зла,
Пусть за добро вас наградит судьба.

***
Молитвы Анны услышаны были,
И дочь долгожданную она родила,
Которая потом, как уж знаем мы,
Весь род людской благословила.
В день Успения Анны святой,
Примите искренние поздравления,
Во всём желаем вам удачи большой,
Пусть жизнь приносит только вдохновенье.

***
Пусть благоразумие и святость от беды спасет,
В праздник блаженства, радости и света,
Пусть вас счастье обязательно найдет,
Только вы усердно молитесь об этом.
С днем Успения Анны святой поздравляем,
Во всех делах удачи желаем,
Пусть ваша жизнь течет, как полная река,
Дай Бог всех благ вам и семейного тепла.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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