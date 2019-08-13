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Успение Пресвятой Богородицы: дата, история и традиции праздника

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви, праздники в честь Девы Марии — более позднего происхождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17
Успение Пресвятой Богородицы - легенды
Успение Пресвятой Богородицы - легенды
Фото: Wikipedia

28 августа по юлианскому календарю (по старому стилю. – Ред) и 15 августа по григорианскому календарю (по новому стилю. – Ред) отмечается важный праздник для православных — Успение Пресвятой Богородицы. Это — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию кончины и успения Божией Матери.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, который является наиболее строгим после Великого поста.

Успение Пресвятой Богородицы — история и традиции праздника

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Но о событиях успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках.

Успение Пресвятой Богородицы 27 августа – дата, история и традиции праздника
Успение Пресвятой Богородицы 27 августа – дата, история и традиции праздника
Фото: Wikipedia

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Это произошло только в V веке. Только в это время христианская церковь обратила внимание на личность Марии. Именно император Маврикий издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Поэтому дата празднования 15 августа по юлианскому (старом. – Ред) стиле была выбрана не случайно.

Успение Пресвятой Богородицы — легенды

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она "отойдёт ко Христу Богу". В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа.

Успение Пресвятой Богородицы – история и традиции празника
Успение Пресвятой Богородицы – история и традиции празника
Фото: Wikipedia

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

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Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна и супруг Иосиф Обручник. Тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим.

Успение Пресвятой Богородицы – история
Успение Пресвятой Богородицы – история
Фото: Pixabay

Греческая версия апокрифа "Cказание об успении Святой Богородицы" упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай. Одна из версий латинского апокрифа содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесен в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено как Богородица возносится на небо.

Напомним, что ранее мы писали о Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня

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