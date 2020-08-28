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Успение Пресвятой Богородицы: история, значение и главные запреты праздника

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Узнайте, что ни в коем случае нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

Сегодня, 28 августа, православный мир отмечает великий двунадесятый праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Что означает этот день, какова его история, какие традиции соблюдаются в праздник и что ни в коем случае нельзя делать на Успение, узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы
Что нельзя делать в праздник Успения Богородицы
Фото: Pexels

Успение Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Полное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию кончины Божией Матери и знаменует окончание Ее земной жизни и вознесение на небеса к Ее Сыну, нашему Господу.

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В свои последние дни Богородица проживала в Иерусалиме. Однажды во время молитвы к Ней явился архангел Гавриил с вестью о скорой кончине и встрече с Сыном, который примет Ее в царствие небесное. В ознаменование своих слов архангел вручил Деве Марии ветвь райского древа.

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Фото: Wikipedia

Пресвятая Богородица простилась со всеми апостолами, которые чудесным образом на облаках собрались в Иерусалим и явились перед Святой Девой.

На третий день после Успения Богородицы к гробу явился апостол Фома – единственный, кто не успел с Ней проститься, но когда открыли гроб, он оказался без тела, лишь с одеяниями Богородицы. Так к людям пришла вера в то, что Святая Дева вознеслась на небо душой и телом.

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В тот же вечер во время поминальной трапезы апостолам явилась Богородица в окружении ангелов и сказала им: "Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни!" Возносясь на небеса, Божья Матерь пообещала даже после своей кончины поддерживать верующих и возносить за них молитвы Богу.

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Успение Пресвятой Богородицы: традиции дня, что нельзя делать

Дню Успения предшествует двухнедельный Успенский пост, который получил свое название от праздника.

В православных храмах в этот день проводятся торжественные богослужения.

В народе праздник Успения еще назывался Первая Пречистая. Вторая Пречистая, т.е. Рождество Богородицы, отмечается 21 сентября, а Третья – Введение в храм Пресвятой Богородицы – приходится на 4 декабря.

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О праздниках, посвященных Божьей Матери, в народе говорили: Первая Пречистая рожь засевает, Вторая – дождем поливает, а Третья – снегом покрывает.

  • В день Успения нельзя ходить босиком по росе.
  • Также нельзя надевать неудобную обувь.
  • Нельзя работать на земле, потому что она должна отдохнуть.
  • Ни в коем случае нельзя втыкать в землю острые инструменты: колья, лопаты и т.д.
  • Также на Успение нельзя ни с кем ссориться, конфликтовать, желать зла.

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