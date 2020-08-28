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Успение Пресвятой Богородицы: нежные картинки и добрые пожелания

Сегодня, 05:20

Отправляйте красивые открытки и пожелания в день Успения Пресвятой Богородицы

Сегодня, 28 августа, православный мир почитает великий день – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Эта светлая дата посвящена воспоминанию о смерти Божией Матери и вознесении на небеса к Ее Сыну.

С Успением Пресвятой Богородицы: лучшие открытки, картинки, поздравления и стихи
С Успением Пресвятой Богородицы: лучшие открытки, картинки, поздравления и стихи
Фото: Pexels

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас самые искренние, добрые и нежные открытки, картинки, стихи и пожелания в День Успения Пресвятой Богородицы, которые вы можете адресовать родным и близким людям.

Добрые поздравления в День Успения Пресвятой Богородицы в прозе

***

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить время на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

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С Успением Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления в стихах

***

Еще теплеет август золотой,
Но осени гонцы уже идут.
Успенье Богородицы святой,
Колокола на звоннице поют.

Пусть Матерь Божья вас от бед хранит,
Живите в мире с Богом и людьми,
Пусть ангел вас крылами осенит,
И долгими пусть будут ваши дни!

Успение Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
Успение Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
Успение Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
Успение Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
Успение Пресвятой Богородицы: картинки, открытки и поздравления
Фото: bonnycards
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Сердечные пожелания в праздник Успения Пресвятой Богородицы своими словами

***

С Успением Пресвятой Богородицы! Пусть в доме мир царит и благодать, родные будут счастливы и здоровы, а ангел-хранитель всегда присматривает и оберегает. Пусть на небе всегда горит звездочка, которая будет освещать путь и вести по жизни только по верному курсу.

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Искренние поздравления с Успением Пресвятой Богородицы для близких

***

Я вас со светлым праздником великим,
От всей души сердечно поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Благополучия и мира всем желаю.

Пусть оживет в сердцах скорей любовь,
Благоразумье, радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час и вновь,
Чтоб проживали каждое мгновение.

Успение Пресвятой Богородицы: мудрые пожелания в прозе

***

Пускай Пресвятая Дева благословит каждый ваш день. Пускай она поможет вам в жизни и наполнит ее тихим, добрым, семейным счастьем. Желаем, чтобы в вашей жизни всегда хватало хлеба, тепла и любви. Чтобы вы никогда не знали голода, холода и слез. С Успением Пресвятой Богородицы!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:


Праздник Успения: короткие стихи

***

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце
Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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