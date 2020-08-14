Успенский пост-2020: что нельзя делать и что можно есть
Сегодня начался Успенский пост: узнайте, что ни в коем случае нельзя делать в этот период
Сегодня, 14 августа, начался Успенский пост. А это значит, что православные верующие вступили в один из четырех многодневных постов в году. Этот пост установлен в память об Успении Пресвятой Богородицы, которое отмечается по окончании поста, 28 августа.
Успенский пост, несмотря на свою непродолжительность, считается строгим и уступает лишь Великому посту.
Как и во время других постов, Успенский пост требует полное исключение из рациона мяса и мясных блюд, молока и молочных продуктов, а также рыбы и яиц.
Помимо этого во многие дни Успенского поста под запретом горячая, вареная пища с растительным маслом, разрешено лишь сухоядение.
В Успенский пост разрешено есть овощи и зелень, а также лакомиться свежими ягодами, которыми богато лето.
Но даже фрукты в первые дни поста под запретом, до самого Преображения Господня или Яблочного Спаса, 19 августа – яблоки разрешено есть после освящения в церкви в этот праздник.
А вот в праздник Преображения Господня разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и выпить немного вина.
- В период поста не принято играть свадьбу, потому что церковь не проводит обряды венчания;
- Также во время Успенского поста считается грехом интимная близость – православная церковь призывает верующих по благочестивой традиции воздерживаться от супружеских отношений;
- В период поста не стоит давать деньги в долг;
- Церковь воспрещает выпивать – можно лишь пригубить вино на церковный праздник;
- Во время Успенского поста воспрещается гадать;
- Также в дни поста нельзя скандалить, ругаться, завидовать, желать кому-то зла. Лучше провести это время в уединении и почитать молитвы.
Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:
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