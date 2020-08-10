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Успенский пост-2020: когда начинается и сколько продлится

Сегодня, 16:44

Узнайте, когда начало Успенского поста в 2020 году, сколько он продлится и как правильно соблюдать

В августе наступит последний летний многодневный пост в 2020 году – Успенский пост. Он получил свое название в честь Успения Пресвятой Богородицы, потому что проходит как раз накануне этой церковной даты. Когда начинается и заканчивается Успенский пост-2020, какие у него традиции и запреты, узнайте в нашей статье.

Начало Успенского поста
Начало Успенского поста
Фото: Depositphotos

Успенский пост-2020: какого числа начинается и заканчивается

Ежегодно Успенский пост начинается 14 августа и в 2020 году выпадает на пятницу. В этот же день в народе празднуется Первый Медовый Спас или праздник Маковея. А еще в этот же день церковь чтит Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

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Успенский пост длится ровно две недели и является самым коротким из четырех многодневных постов в году. Завершается он 28 августа, а на следующий день наступает Успение Пресвятой Богородицы.

Каким должно быть питание в Успенский пост

Что можно и что нельзя есть во время Успенского поста по дням? Хоть это и самый короткий пост в году, он считается одним из самых строгих, уступая лишь Великому посту.

Как и в любой другой пост, во время Успенского поста нельзя есть мясо и мясные блюда, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты. Помимо этого во многие дни Успенского поста под запретом горячая, вареная пища с растительным маслом.

В Успенский пост разрешено питаться овощами и зеленью, а также лакомиться свежими ягодами, которыми так изобилует лето. Но даже фрукты на первых порах под запретом, до самого Яблочного Спаса, 19 августа – яблоки разрешено есть после освящения в церкви в этот праздник.

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А вот в день Преображения Господня, который отмечается 19 августа, разрешено послабление поста: можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и выпить немного вина.

Успенский пост 2020 – календарь питания по дням недели:

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение.

Вторник, четверг – разрешена горячая вареная пища без растительного масла.

Суббота, воскресенье – разрешена горячая вареная пища с растительным маслом и вино.

Традиции в Успенский пост

Смысл поста заключается не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Во время Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявления злобы и раздражения, а также излишних удовольствий и шумных развлечений.

Успенский пост важно посвятить чистым помыслам, раздумьям о жизни и молитвам.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

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