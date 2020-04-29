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Вальпургиева ночь: история и обряды магического праздника

Узнайте, откуда появился праздник Вальпургиевой ночи и какие обряды с ним связаны

Ольга Козачок
Сегодня, 23:00

Вальпургиева ночь в 2020 году наступит уже завтра – с вечера четверга, 30 апреля, до утра пятницы, 1 мая. Этот таинственный ведьмин день таит в себе интересные обряды и традиции. Откуда появилась Вальпургиева ночь, почему она считается мистической, какая у нее история и какие обряды сохранились до наших дней, узнайте в нашей статье.

Обряды Вальпургиевой ночи
Обряды Вальпургиевой ночи
Фото: Pexels

Вальпургиева ночь: история праздника

Вальпургиева ночь традиционно отмечается в большинстве стран Центральной и Северной Европы в честь расцветающей весны и имеет древние языческие корни.

По дате празднования эта мистическая ночь совпадает с днем памяти католической святой – уимбурнской монахини Вальбурги, по имени которой получил название праздник. Святая Вальпургия, дочь английского короля и сестра святого Виллибальда, известна тем, что стала одной из первых монахинь. В 748 году она основала в германских землях в Хайденхайме монастырь, где и умерла в 777 году.

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За годы своей жизни и уже после кончины святая Вальпургия прославилась разными чудесами. В народе Вальбургу считали покровительницей моряков, больных и рожениц, а еще защитницей от стихии, болезней, бешенства, голода, неурожая. Известны легенды о том, как Вальбурга успокоила шторм, спасла людей от собак, пиратов, голода и эпидемии.

Святая часто изображена с бутылочкой мира и треугольным зеркалом в руках, способным показывать будущее, а также с собакой у ног, которая считается проводником из мира живых в мир мертвых.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

В 870 году в этот день состоялась канонизация святой, и с тех пор 1 мая стало также официальным днем поминовения Вальбурги. В народе верили, что в ночь на 1 мая ослабевали и открывались границы между мирами и люди получали возможность общаться с душами умерших, гадать, ворожить и предсказывать будущее.

Обряды и традиции ведьминой Вальпургиевой ночи

Согласно друидским традициям, именно 1 мая ярко и шумно отмечался древний кельтский праздник Солнца и пробуждения природы – Бельтан. По легенде, сильный и могучий бог Солнца в этот день по-особенному влюблен в плодородную щедрую Землю.

После вступления в силу христианства древние обряды не забылись. Во время празднования Бельтана язычники продолжали тайно собираться в дальних и труднодоступных местах, на высоких горах, разжигали огромные костры, молились Солнцу, танцевали и пели, чтобы подобающим образом встретить весенний праздник.

Вальпургиева ночь
Вальпургиева ночь
Фото: Pixabay

Такие ритуальные сборища породили легенды и рассказы о шабашах, чертях и ведьмах, слетавшихся в эту ночь на гору. В Вальпургиеву ночь в поселениях проводились обряды изгнания нечистой силы. Для этого также разводили костры, чтобы отпугнуть нечистую силу, на них даже сжигали чучело ведьмы.

Люди верили, что растения в эту ночь обретают чудесную силу. Знахари собирали травы, которым приписывались целебные свойства, способность излечивать и привораживать людей.

Также в Вальпургиеву ночь амулеты или талисманы наделялись особой силой и способностью проявить свои защитные свойства. А снам придавали особое значение.

В народе Вальпургиева ночь считалась одной из лучших для разнообразных предсказаний, гаданий, заклинаний, ворожбы и приворотов.

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Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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