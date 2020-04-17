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Великая суббота: народные традиции и обычаи

Узнайте, что можно и нужно делать в Великую субботу перед Пасхой по народным традициям

Ольга Козачок
Сегодня, 18:19

Завтра наступит Великая или Страстная суббота, которая в 2020 году выпадает на 18 апреля. Что это за день, какие традиции и обычаи с ним связаны, что обязательно нужно сделать в Великую субботу накануне Пасхе, узнайте в нашей статье.

Великая Страстная суббота
Великая Страстная суббота
Фото: Depositphotos

Великая суббота: значение праздника

Страстная суббота – это последний день Страстной седмицы, предшествующий светлому празднику Пасхи. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад.

Также в этот день идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

Великая суббота: традиции празднования

В храмах на Великую субботу во время богослужений соединяются и скорбные, и праздничные черты. На литургии Страстной субботы священники переоблачаются из черных одеяний в белые в знак свершения главной тайны христианства – Воскресения Иисуса Христа и Его победы над смертью.

Традиционно после службы в этот же день происходит первое освящение пасхальных корзин с пасками, крашенками и другими угощениями. Однако в 2020 году в связи с объявленным в Украине карантином из-за угрозы распространения коронавируса прихожан просят не приходить в храмы, а оставаться дома и смотреть праздничные богослужения онлайн. По этой же причине на пасхальной всенощной службе 17 и 18 апреля будет присутствовать только духовенство.

Смотрите видео, как воспринимают украинцы ограничения на Пасху:

Каждый год в Великую субботу накануне Пасхи в Иерусалиме происходит великое чудо православной церкви – схождение Благодатного огня. Затем этот священный огонь развозят по всем странам и храмам.

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В народе Великая суббота – это время радостного ожидания пасхальных торжеств, переживание победы Иисуса над грехом и смертью.

Что можно и нельзя делать в Великую субботу по народным приметам

  • В этот день нельзя заниматься тяжелым и грязным трудом, а также серьезной домашней работой. Зато идут активные приготовления к Пасхе: можно печь паски и красить яйца.
  • Страстная суббота – это последний день Великого поста, когда еще нельзя употреблять в пищу скоромные продукты, поэтому дегустация пасхальных угощений запрещена.
  • Если в воду для умывания положить свяченое яйцо, то это добавит здоровья и красоту.
  • Бодрствование в ночь с субботы на Пасху обещает благополучие и удачу во всем, а также избавляет от болезней.
  • А еще есть поверье, что в Великую субботу нельзя никому отказывать в просьбах.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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