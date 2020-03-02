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Великий пост 2020: действенные ритуалы и обряды

Есть древний ритуал в первые недели поста освящать в церкви мед

Елена Кузьмич
Сегодня, 07:18

В понедельник, 2 марта начинается Великий пост, который закончится в субботу – 18 апреля.

Великий пост – это семинедельный период строгого воздержания, покаяния и молитвы, время духовного совершенствования.

К Великому посту приурочено множество ритуалов и обрядов, которые, несмотря на сильную языческую основу, до сих пор делают православные христиане.

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Например, устоялась традиция в первые недели поста освящать в церкви мед. Считается, что ложка такого меда может облегчить болезнь, снять раздражительность, повысит настроение.

Великий пост 2020: заговор на мед

На такой мед можно начитать заговор:

"Господень медок, болячку излечи, болезнь вытяни, боль остуди, тело белое от хворобы спаси. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь"

После этого можно намазать им больное место, то, по поверьям, боль вскоре должна уйти.

Известно, что пост – это ограничение себя в пище. Но даже постная пища может сослужить вам отличную службу. На еду также можно начитывать заговоры

Великий пост 2020: заговор на еду

Каждый раз начитывайте на еду заговор:

"На счастье, на здоровье, на радость, на удачу, на силу, на волю, на красоту, на долготу, на все хорошее, на все светлое, что Богом послано, ангелами переданное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Считается, что такой заговор улучшит ваше положение во всех сферах жизни.

Также период поста велика вероятность исполнения любого желания. Для этого необязательно проводить какой-то особый ритуал или обряд, достаточно лишь каждый день думать о своей мечте, представлять ее во всех красках. И, как считается, некоторое время мысль материализуется и желание непременно исполнится

Великий пост 2020: обряд для очищения дома

Во время Великого поста все замирает, а к Пасхе обновляется, возрождается с новой силой. Считалось, что в это время в дом могут попасть посланцы из потустороннего мира. От них и чистили свои жилища предки, чтобы устранить причину несчастий и заручиться поддержкой высших сил. А сейчас убраться в доме перед Пасхой обрело совсем другой смысл.

Смотрите видео: как пост влияет на здоровье

Особое значение приписывали талой воде. Чистый снег собирали в заранее присмотренных местах, рано утром, до восхода солнца. Приносили в ведре в дом, ставили на печь. Кропили талой водой стены, потолок, пол, мебель и даже иконы.

Если снег уже растаял, то вместо обряда непременно проводили уборку дома, избавляясь от сора и грязи, накопившейся за долгую зиму.

Великий пост 2020: ритуал на финансовое благополучие

Во время Великого поста ритуал сделанный на финансовое благополучие уже начинает работать и привлекать удачу и деньги. В день совершения обряда и три дня после чтения заговора на деньги в пост нужно строго поститься.

Для обряда нужен песок (горсть) взятый из проточной воды (ручья или реки), так же следует купить новый кошелек. Дома песок следует просушить, чтобы он мог сыпаться через щели между пальцами.

Ритуал для привлечения деньг в пост выполняется следующим образом. Постелите на столе кусок любой ткани, над которой держа открытым кошелёк и ссыпая в него приготовленный ранее песок и читайте заговор привлекающий деньги:

"Земля моя матушка, Солнце красное батюшка.
Возьмите и мне разбогатеть пособите,
Дело моё заладьте и укрепите,

Удачу и деньги ко мне привлеките.
Земля золотым песком кошель мой осыпает,
Солнце красное удачу в делах зажигает,
Господь мне разбогатеть помогает.

Аминь".

Когда песок ссыпан в кошелек и заговор прочтён, ссыпьте с ткани просыпанный песок в кошелек и уберите его на год в укромное место, чтобы даже люди живущие с вами не смогли его найти.

Спустя год заговор нужно переделать на новый кошелек. Используемый в обряде кошелек через год можно использовать на смену старому, высыпав из него песок в траву на улице.

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Также мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать во время Великого поста.

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