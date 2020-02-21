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Великий пост 2020: наглядный календарь питания по дням

Смотрите подробный календарь питания на все дни Великого поста 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00

Великий пост 2020 – самый строгий и продолжительный православный пост в году. Верующим положено проводить его в раздумьях над своей жизнью, молитвах, духовном и физическом очищении, а также в ограничениях на многие продукты питания.

Великий пост 2020 начинается 2 марта и продлится 40 дней, до 18 апреля, т.е. до самого праздника Воскресения Господнего – светлой Пасхи. Чтобы знать, что нельзя есть в этот период, а какие продукты разрешены в разные дни Великого поста, специально для вас Сегодня.Lifestyle публикует наглядный календарь питания по дням.

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Великий пост 2020: ограничения в питании

Что можно есть каждый день во время Великого поста
Что можно есть каждый день во время Великого поста
Фото: Pexels

В период Великого поста верующим следует отказаться от мяса и мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты. Но даже разрешенная еда имеет свои ограничения, и каждый день недели можно употреблять только дозволенную пищу.

Во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение. Тем не менее, даже самые строгие запреты во время поста не должны помешать вам питаться правильно, разнообразно и полноценно. Также, перед тем как начинать поститься, проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

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Если вы или ваша семья решили поститься в этот период, вы можете продумывать свое меню в соответствии с церковными правилами. Для этого вам пригодится наш календарь Великого поста 2020 на каждый день, в котором наглядно показана разрешенная пища на все дни поста.

Великий пост 2020: календарь питания
Великий пост 2020: календарь питания
Фото: Сегодня

Как видно из календаря Великого поста, в разные дни недели церковным уставом предусмотрены свои правила и запреты питания:

  • понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение и пища без растительного масла;
  • вторник, четверг – можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, без растительного масла;
  • суббота, воскресенье – допустима пища, прошедшая тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино;
  • Благовещение, 7 апреля – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;
  • Лазарева суббота, 20 апреля – разрешено употребление рыбной икры;
  • Вербное воскресенье, 21 апреля – можно есть рыбу;
  • Страстная пятница, 26 апреля – ничего не едят до выноса плащаницы.

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