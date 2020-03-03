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Великий пост 2020: самая сильная молитва

Во время Великого поста молитве стоит уделить чуть больше времени, чем получается обычно

Елена Кузьмич
Сегодня, 10:02

У православных христиан стартовал Великий пост, который продлится до Пасхи.

Во время Великого поста особое внимание следует уделить молитвам.

Великий пост – это особенные дни в жизни каждого христианина, когда Господь, по Своей великой милости и любви, дает каждому из нас время для того, чтобы мы исправили свои греховные привычки и вредные наклонности.

Например, в Великий пост каждый день – с вечера воскресенья по пятницу читается сильная молитва Ефрема Сирина.

Молитву, которую предания приписывают одному из великих наставников духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной молитвой, т. к. она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Поста.

Вот текст этой молитвы:

"Господи и Владыко живота моего,

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!

Даруй ми зрети моя прегрешения,

И не осуждати брата моего

Яко благословен еси во веки веков.

Аминь".

Молитве стоит уделить чуть больше времени, чем получается обычно. Больше внимания на службах — иногда стоит взять с собой книгу с текстами богослужения.

Смотрите видео: как провести Великий пост без стресса для организма

Во время Великого поста нужно тщательнее исполнять молитвенное правило — выйти из-за компьютера на полчаса раньше и прочитать вечерние молитвы.

Также, кроме суббот, воскресений и праздничных дней, после молитвы "Царю небесныи" в утренних и вечерних молитвах полагается земной великий поклон. И все поклоны должны быть земные. Перед отпустом читается молитва "Честнейшую херувим".

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. Также мы писали о ритуалах и обрядах для Великого поста.

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религия вера молитва текст Великий пост
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