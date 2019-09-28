Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

В день ангела Веры, Надежды, Любви и Софии не забудьте поздравить именинниц

С днем ангела, Вера, Надежда, Любовь! Фото: Pixabay

30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день все женщины с такими красивыми именами – Вера, Надежда, Любовь, София – празднуют свои именины и принимают поздравления с днем ангела.

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Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, нежные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.

Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.

Милые открытки с днем ангела Фото: bonnycards

Красивые поздравления Вере с именинами в стихах

***

Все поздравленья, Вера, для тебя!

Сегодняшнего дня ты королева.

Живешь ты, сердцем этот мир любя,

И нет в душе ни зависти, ни гнева.



Как имя твое искренне звучит!

Наверное, оно определяет

Твою открытость, пусть оно, как щит,

Тебя от бед всех в жизни защищает.



Ты поздравления сегодня принимай

И пожеланий миллион еще в придачу.

Будь лучшей, Вера, и не забывай,

Что верить ты должна в свою удачу!

Поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

Радостные поздравления с днем ангела Надежде

***

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.



Надежда вечна, нет конца и края.

Она – дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.

Поздравительные открытки и стихи Фото: bonnycards

День ангела Любви: красивые поздравления с именинами

***

Дорогая наша Люба,

Ты красива и добра,

Я желаю тебе счастья

И душевного тепла.



Пусть глаза твои искрятся

И сбываются мечты,

Я желаю, чтоб любила

И была любимой ты.



Красота пускай не меркнет

И преследует успех,

А ответом всем проблемам

Будет твой лучистый смех.

Красивые открытки в праздник Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в день ангела Софии

***

Дорогая моя Софья,

Словно солнце, улыбнись!

Будь окружена любовью,

В счастье смело окунись!



Пусть сияют твои глазки,

Словно звезды в небе ясном!

Жить желаю, словно в сказке,

Чтобы было все прекрасно!

Поздравления в картинках и стихах Фото: bonnycards

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