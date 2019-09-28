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Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела

В день ангела Веры, Надежды, Любви и Софии не забудьте поздравить именинниц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:52
С днем ангела, Вера, Надежда, Любовь!
С днем ангела, Вера, Надежда, Любовь!
Фото: Pixabay

30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день все женщины с такими красивыми именами – Вера, Надежда, Любовь, София – празднуют свои именины и принимают поздравления с днем ангела.

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Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, нежные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.

Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.

Милые открытки с днем ангела
Милые открытки с днем ангела
Фото: bonnycards

Красивые поздравления Вере с именинами в стихах

***

Все поздравленья, Вера, для тебя!
Сегодняшнего дня ты королева.
Живешь ты, сердцем этот мир любя,
И нет в душе ни зависти, ни гнева.

Как имя твое искренне звучит!
Наверное, оно определяет
Твою открытость, пусть оно, как щит,
Тебя от бед всех в жизни защищает.

Ты поздравления сегодня принимай
И пожеланий миллион еще в придачу.
Будь лучшей, Вера, и не забывай,
Что верить ты должна в свою удачу!

Поздравления в картинках, стихах и смс
Поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

Радостные поздравления с днем ангела Надежде

***

Надежда заставляет сердце биться,
Бороться и не гнуться пред бедой.
Надежда не предаст и не умчится,
Она всегда останется с тобой.

Надежда вечна, нет конца и края.
Она – дорога, что по жизни поведет.
Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,
И пусть тебя твой ангел бережет.

Поздравительные открытки и стихи
Поздравительные открытки и стихи
Фото: bonnycards

День ангела Любви: красивые поздравления с именинами

***

Дорогая наша Люба,
Ты красива и добра,
Я желаю тебе счастья
И душевного тепла.

Пусть глаза твои искрятся
И сбываются мечты,
Я желаю, чтоб любила
И была любимой ты.

Красота пускай не меркнет
И преследует успех,
А ответом всем проблемам
Будет твой лучистый смех.

Красивые открытки в праздник
Красивые открытки в праздник
Фото: bonnycards

Лучшие пожелания в день ангела Софии

***

Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!

Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!

Поздравления в картинках и стихах
Поздравления в картинках и стихах
Фото: bonnycards

Напомним, ранее мы писали, какие церковные праздники и посты отмечаются в октябре 2019 по дням.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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