Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие поздравления и открытки с днем ангела
В день ангела Веры, Надежды, Любви и Софии не забудьте поздравить именинниц
30 сентября отмечается День памяти святых Веры, Надежды, Любови и Софии. В этот день все женщины с такими красивыми именами – Вера, Надежда, Любовь, София – празднуют свои именины и принимают поздравления с днем ангела.
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Мы присоединяемся к наилучшим пожеланиям в этот день и предлагаем вам красивые, добрые, нежные и милые открытки, стихи, картинки и поздравления с днем ангела для именинниц.
Значения имен Вера, Надежда и Любовь очевидны и говорят сами за себя. Это вера во все доброе и хорошее, надежда на лучшее, любовь к ближнему своему. А имя София означает мудрость.
Красивые поздравления Вере с именинами в стихах
***
Все поздравленья, Вера, для тебя!
Сегодняшнего дня ты королева.
Живешь ты, сердцем этот мир любя,
И нет в душе ни зависти, ни гнева.
Как имя твое искренне звучит!
Наверное, оно определяет
Твою открытость, пусть оно, как щит,
Тебя от бед всех в жизни защищает.
Ты поздравления сегодня принимай
И пожеланий миллион еще в придачу.
Будь лучшей, Вера, и не забывай,
Что верить ты должна в свою удачу!
Радостные поздравления с днем ангела Надежде
***
Надежда заставляет сердце биться,
Бороться и не гнуться пред бедой.
Надежда не предаст и не умчится,
Она всегда останется с тобой.
Надежда вечна, нет конца и края.
Она – дорога, что по жизни поведет.
Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,
И пусть тебя твой ангел бережет.
День ангела Любви: красивые поздравления с именинами
***
Дорогая наша Люба,
Ты красива и добра,
Я желаю тебе счастья
И душевного тепла.
Пусть глаза твои искрятся
И сбываются мечты,
Я желаю, чтоб любила
И была любимой ты.
Красота пускай не меркнет
И преследует успех,
А ответом всем проблемам
Будет твой лучистый смех.
Лучшие пожелания в день ангела Софии
***
Дорогая моя Софья,
Словно солнце, улыбнись!
Будь окружена любовью,
В счастье смело окунись!
Пусть сияют твои глазки,
Словно звезды в небе ясном!
Жить желаю, словно в сказке,
Чтобы было все прекрасно!
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