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Вербная неделя 2020: милые картинки и добрые поздравления

Началась Вербная неделя 2020: как поздравить родных и близких

Ольга Козачок
Сегодня, 15:03

Сегодня, 6 апреля, началась Вербная неделя 2020. Это последняя неделя перед Страстной седмицей Великого поста, которая завершается Вербным воскресеньем 12 апреля. Не забудьте поздравить своих родных, близких, друзей и отправить им красивые картинки, добрые стихи и душевные пожелания.

Вербная неделя 2020: красивые фото, картинки и поздравления
Вербная неделя 2020: красивые фото, картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Поздравления с началом Вербной недели в стихах

***

Веточка вербы – это символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!

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Красивые поздравления с Вербной неделей в прозе

***

Поздравляю с Вербной неделей! Пусть веточка вербы принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть ваш дом оставит все плохое, а мир и любовь пребудут всегда с вами!

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Картинки с Вербной неделей
Картинки с Вербной неделей
Фото: Pixabay

Красивые поздравления с Вербной неделей в стихах

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

Вербная неделя 2020: картинки и поздравления
Вербная неделя 2020: картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Поздравляем с Вербной неделей своими словами

***

Желаю, вам чтобы в Вербную неделю в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть душа цветет и радуется, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.

Открытки и картинки на Вербную неделю
Открытки и картинки на Вербную неделю
Фото: Pixabay

Началась Вербная неделя: поздравления близким

***

Вместе с Вербною неделей
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Поселяются пусть в нем.

Береги любовь и радость,
Что верба сумеет дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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