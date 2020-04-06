Вербная неделя 2020: милые картинки и добрые поздравления
Началась Вербная неделя 2020: как поздравить родных и близких
Сегодня, 6 апреля, началась Вербная неделя 2020. Это последняя неделя перед Страстной седмицей Великого поста, которая завершается Вербным воскресеньем 12 апреля. Не забудьте поздравить своих родных, близких, друзей и отправить им красивые картинки, добрые стихи и душевные пожелания.
Поздравления с началом Вербной недели в стихах
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Веточка вербы – это символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!
Красивые поздравления с Вербной неделей в прозе
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Поздравляю с Вербной неделей! Пусть веточка вербы принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть ваш дом оставит все плохое, а мир и любовь пребудут всегда с вами!
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Красивые поздравления с Вербной неделей в стихах
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Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!
Поздравляем с Вербной неделей своими словами
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Желаю, вам чтобы в Вербную неделю в ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть душа цветет и радуется, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарует здоровье всем его жителям.
Началась Вербная неделя: поздравления близким
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Вместе с Вербною неделей
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Поселяются пусть в нем.
Береги любовь и радость,
Что верба сумеет дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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