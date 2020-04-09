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Вербное воскресенье: традиции и приметы праздника

Какие приметы и обряды на Вербное воскресенье до сих пор сохранились в народе

Ольга Козачок
Сегодня, 13:50

В ближайшие выходные, 12 апреля, наступит значимый церковный праздник – Вербное воскресенье 2020 или Вход Господень в Иерусалим. Верующие отмечают этот день ровно за неделю до Пасхи. На Вербное воскресенье сохранилось множество интересных и удивительных ритуалов, традиций и примет. О каких народных обычаях не забыли, и на что стоит обратить внимание в этот день, узнайте в нашей статье.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

Вербное воскресенье: традиции дня

Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны с вербой. Во время Вхождения Христа в Иерусалим жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Но поскольку в наших широтах пальмы не растут, этот символ заменили вербовыми побегами, которые как раз распускаются к этому времени.

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Люди ходили за вербой в лес еще до рассвета, собирали и несли в храм на освящение. Срезать ветки можно только с молодых деревьев, на которых нет засохших веток и дупел.

В Вербное воскресенье во время богослужения в церкви освящали вербные веточки. Затем эти букетики несли домой, украшали ими иконы. А еще хранили в течение года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других бед.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы получить здоровье и бодрость. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили дома и скот от всяких бед.

Главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно детей. Считалось, что нужно пожелать друг другу здоровья и сил, а затем легонько отхлестать священной вербой – тогда уйдет любая хворь.

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В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

Во время Великого поста в Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

Приметы на Вербное воскресенье

  • Нельзя срезать ветки с верб, растущих возле кладбищ, иначе потревожатся души умерших. Также не стоит брать ветки, склоняющиеся над водой, чтобы не разозлить русалок.
  • Верба – живучее и сильное дерево. По приметам, если побить свяченой вербой по телу, человеку передастся сила дерева.
  • Если в Вербное воскресенье девушка подумает о своем возлюбленном, он к ней придет.
  • Если съесть почку освященной вербы, то пребудет здоровье, и благополучно решатся важные дела.
  • Если бездетная женщина съест несколько почек или сделает из них ожерелье из сережек вербы – это придаст силы для зачатия и рождения ребенка.
  • Если перед первым выгоном в поле домашнему скоту скормить веточки свяченой вербы – это защитит от болезней, ядовитых трав, злого глаза и хищников.
  • Плохая примета на Вербное воскресенье выпускать во двор домашнюю птицу – ее испортит нечистая сила, которая за неделю до Пасхи становится особенно злой.
  • Если на Вербное воскресенье посадить дома комнатное растение, оно привлечет богатство и благосостояние. Но если цветок в течение месяца завянет – это плохой знак.
  • Если на Вербное воскресенье идет дождь – это к хорошему урожаю.
  • Солнце в Вербное воскресенье, наоборот, обещает плохой урожай.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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