Високосный-2020: как пережить год без проблем и нужно ли его боятся

Считается, что високосный год "косит" людей. Узнайте, правда ли это

2020 – високосный год и судя по его фактически трем месяцем, люди начинают винить в глобальных проблемах, например, эпидемии коронавируса, именно високосный год. Давайте вместе разберемся, влияет ли на мир и события в нем год с одним лишним днем.

Касьянов день и календарь Юлия Цезаря

Напомним, что отличие високосного года от обычного – всего лишь в одном дне. Никакой мистики и опасности в этом годе нет, но, чтобы разобраться, откуда к нам пришло понятие "високосного года", надо просто заглянуть в историю появления календарей.

Римский император Юлий Цезарь провел календарную реформу. В год реформы добавили 2 дополнительных месяца: по 33 и 34 дня каждый, поместив их между декабрем и ноябрем. Из-за своей удивительной продолжительности год получил название "беспорядочного" или "года замешательства". После реформы новый 45 год до н.э. стал насчитывать 365 дней. Чтобы избежать отставания календарного года от астрономического, состоящего из 365 суток и 6 часов, образующийся раз в четыре года "лишний" день добавляли к самому короткому месяцу — февралю, помещая его не в конце, а между 23 и 24 числами. Новый календарь получил название юлианского и распространился у всех народов, входивших в состав Римской империи.

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Народная молва приписывает високосному году свойства приносить беду. Возможно, всему виной число 366, где подряд идут две "нехорошие" цифры 6, которые привыкли связывать с дьяволом, а, может, нашим предкам казались подозрительными любые отклонения от привычного хода вещей.

По церковному календарю на 29 февраля выпадает день Кассиана, или Касьянов день. По легенде, Бог наказал Касьяна за отказ помочь бедному крестьянину и сделал так, что святого стали почитать лишь один раз в четыре года.

В деревнях на високосный год даже не колядовали, чтобы не привлечь внимание нечистой силы. Сбор грибов в это время также традиционно нежелателен. По какой-то причине в високосный год не рекомендуют подбирать с земли предметы, имеющие круглую форму, и приносить их домой – якобы они могут принести массу проблем.

Високосный год: суеверия и мифы

Из-за народных суеверий люди придерживаются мнения, что в високосный год с большей частотой разные критические ситуации и хотя это – не совсем так, люди продолжают поддерживать самые разнообразные мифы.

В високосный год лучше ничего в жизни не менять

Объяснить логически этот невозможно, но большинство людей уверено в том, что високосный год не годится для любых начинаний. Психологи считают, что из-за наличия "лишнего" дня в году нарушается привычная картина мира, а человека, как правило, пугает все "не такое".

Статистика же свидетельствует: в високосный год и квартиры продаются, и новые рабочие места появляются, и бизнес на месте не стоит.

Високосный год убивает людей

Считается, в високосный год во всем мире резко увеличивается уровень смертности. Однако официальная статистика непреклонна: количество тех, кто погибает, в эти годы остается стандартной

В високосный нельзя жениться и разводиться

Считает, что запреты на какие-то даты бракосочетаний обычно выдает Церковь. По православным канонам нельзя венчаться перед средой, пятницей и воскресеньем, а также перед большими праздниками и на протяжении постов. На венчание во все остальные дни никаких ограничений не существует. Если бы високосный год был бы "каким-то не таким", то это наверняка отразилось бы в церковных канонах. Да и статистика снова говорит о том, что високосный год не влияет на число браков.

В високосный год природа бунтует

Из-за народных суеверий люди придерживаются мнения, что в високосный год с большей частотой происходят: эпидемии, пожары, природные и техногенные катастрофы.

Считается, что в такой год природа ведет себя особенно бурно. Как показывает практика, эти страхи не подкреплены ничем, кроме суеверий. Скорее всего, такая примета появилась из-за того, что событиям, происходящим в високосный год, уделялось огромное внимание исключительно из-за его дурной репутации.

Но в високосные годы чума нещадно косила население средневековой Европы, дважды в результате разрушительных землетрясений в Китае погибло более миллиона человек, на Японию обрушилось цунами и унесло тысячи жизней, произошло падение Тунгусского метеорита, затонул "Титаник", был произведен взрыв первой американской водородной бомбы, произошло опустошительное землетрясение в Армении, затонула атомная подводная лодка "Курск" список можно продолжать бесконечно.

Но множество трагических событий произошло в невисокосные годы — Октябрьская революция, две мировых войны, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, взрыв на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, високосный год совсем не страшный и не его следует бояться, что он может преподнести какие-нибудь неприятности и несчастья. В этот год и жениться можно удачно, и счастливых детей рожать. Беспокоит только то, что некоторые люди относятся к этому факту достаточно суеверно. А это вызывает неверие в свои силы, что, естественно, отражается на их жизни.

Естественно, верить или не верить суевериям – дело сугубо индивидуальное. Однако психологи утверждают: суть примет в том, что они сбываются лишь тогда, когда человек в них действительно верит.

Напомним, что ранее мы писали о том, как високосный год влияет на разные знаки зодиака.

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