Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

Узнайте точный гороскоп на 2020 год по дате рождения для каждого знака восточного гороскопа

Китайский гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков Фото: Depositphotos

Какой восточный гороскоп в 2020 год Крысы будет у каждого из знаков китайского календаря в зависимости от года рождения? Любовь и отношения, работа и финансы, здоровье и отдых – эти и другие важные вопросы постоянно волнуют многих людей. Не забывайте, что 2020 год – это неоднозначный и достаточно непростой период, потому что он первый в 12-летнем цикле китайского лунного календаря, и к тому же високосный. Ищите свой знак и читайте прогноз на 2020 год в нашей статье.

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Какой 2020 год по восточному календарю

Как известно, 2020 год придет под знаком Белой Металлической Крысы. Этот символ года вступит в свои права 25 января 2020 года. Если знать характер и образ, какой символ 2020 года создал о себе, то можно предположить, какому знаку будет легко уживаться весь год с Белой Крысой, а кому придется довольно туго.

Крыса – очень любопытное и внимательное животное. Несмотря на свой малый размер, она умна, сообразительна, находчива, обладает развитой интуицией и необыкновенно быстрой реакцией, что помогает ей спасаться в сложных ситуациях. Крыса легко приспосабливается к новой среде, людям и обстоятельствам. Крыса считается символом очень бережливым и экономным. А еще она романтична и легко находит общий язык с окружающими. Так что и год 2020 будет оказывать значительное влияние на представителей каждого знака восточного гороскопа.

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Крыса

Вы же помните, чей год 2020, какого животного? А потому в свой собственный год Крыса будет кататься во всех земных благах, как сыр в масле. 2020 год для этого знака – звездный период во всех сферах. Так что вам стоит всерьез задуматься о развитии карьеры, вложении финансов, хорошем отдыхе и пополнении в семье.

Восточный гороскоп на 2020 год: Бык

Белая Крыса не обидит своего ближайшего соседа по восточному гороскопу, благодаря которому, согласно восточной легенде, она выбилась в лидеры. Так что напористым и целеустремленным Быкам будет все по силам в наступающем 2020 году. А особых высот вы достигнете в развитии своей карьеры.

Восточный гороскоп на 2020 год: Тигр

Крыса по понятным причинам издавна недолюбливает хищное семейство кошачьих, так что Тиграм все время придется быть начеку и отстаивать свои интересы в 2020 году. Но вам не привыкать проявлять упорство в достижении целей. Многие Тигры обретут гармонию во взаимоотношениях с возлюбленными.

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Кролик

Год Белой Крысы окажется мягким и пушистым для добродушных представителей знака Кролика. Вам повезет в обновлениях и начинаниях во многих сферах жизни. А вот старые дела, которые у вас никак не получались, лучше отложить или отказаться от них полностью. 2020 – это год перемен.

Восточный гороскоп на 2020 год: Дракон

У Драконов наступающий 2020 год можно охарактеризовать одним словом – будет нескучно. А точнее, будет все: взлеты и падения, ровные дороги и тупиковые ситуации, страсть и ревность, долговая яма и неожиданная прибыль, боль и выздоровление, ссоры и новые интригующие знакомства.

Восточный гороскоп на 2020 год: Змея

Белая Крыса будет достаточно лояльно относиться к представителям знака Змеи, но для этого вам придется трудиться, изворачиваться и постоянно доказывать символу года свою состоятельность и незаурядные способности. Главный совет 2020 года: торопитесь медленно и вдумчиво, иначе вам придется многое переделывать.

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Лошадь

Лошадь в 2020 году ждет настоящий финансовый успех. При этом вам не придется трудиться сверх меры, а иногда даже можно позволить себе немного расслабиться. Также Белая Крыса предоставит Лошадкам интересные перспективы, куда можно вложить или достойно потратить капиталы.

Восточный гороскоп на 2020 год: Коза

Представителям знака Коза символ года подбросит немало задач и загадок. От вашей сообразительности и трудолюбия будет зависеть исход. И если в сфере работы и карьеры все складывается более-менее удачно, то проблемы личной жизни часто будут заводить в тупик. Не замыкайтесь в себе и больше общайтесь с людьми.

Восточный гороскоп на 2020 год: Обезьяна

Интересные отношения складываются между двумя знаками восточного гороскопа – хитрой Обезьяной и мудрой Крысой. Будет все: союз или противоборство, конкуренция и взаимопонимание. Крыса подбросит непростые задачи в работе, но и наградит пылкими чувствами в романтической сфере.

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы Фото: Depositphotos

Восточный гороскоп на 2020 год: Петух

В 2020 году Петухам повезет. Символ года как будто будет проверять вас на прочность, но вы с достоинством преодолеете эти задачи, получая достойную награду. В бизнесе конкуренты за вами не угонятся, финансы будут в полном порядке, в личной жизни грядут приятные перемены, а здоровье не подкачает.

Восточный гороскоп на 2020 год: Собака

Звездный совет представителям знака Собаки в том, что в общепринятый 2020 год перемен им-то как раз не стоит совершать крутых виражей и кардинально что-то менять в своей жизни. Довольствуйтесь тем, что есть, развивайтесь в уже выбранном ранее направлении и цените те отношения, которые создали ранее.

Восточный гороскоп на 2020 год: Свинья

В 2020 году Свинье предстоит попрощаться с главенствующим местом на троне и предать его Крысе. Чтобы поймать удачу за хвост, придется попотеть. Поначалу может быть сложно, но усердные Свиньи не привыкли останавливаться на полпути, так что особых трудностей 2020 год не вызовет. Тем более что вы встретите свою любовь.

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