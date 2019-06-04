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Вознесение 2019: что нельзя делать в этот день

Узнайте главные запреты в праздник Вознесения Господня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:08
Что нельзя делать в день Вознесения Господня
Что нельзя делать в день Вознесения Господня
Фото: Pixabay

Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, который отмечается на 40-й день после светлого Христова Воскресенья. В 2019 году праздник Вознесения выпадает на четверг, 6 июня.

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Как гласит церковное учение, Иисус Христос в течение этих 40 дней после своего чудесного Воскрешения находился на земле, периодически являясь своим ученикам и рассказывая им о Царствии Божием. А вот в сам день Вознесения они стали свидетелями того, как Сын Божий в окружении небесных ангелов взлетел на облаке в небо.

Что нельзя делать в день Вознесения Господня:

  • Традиционно, как и в любой другой великий церковный праздник, на Вознесение нельзя заниматься серьезной домашней работой: шить, стирать, строить, копать, пилить и т.д.
  • При этом встретить праздник важно в чистом доме, так что уборку следует сделать накануне. А вот на само Вознесение нельзя убирать, а тем более что-то выносить из дома и даже выбрасывать мусор.
  • Также в праздник нельзя ничего резать и стричь – особенно укорачивать собственные волосы.
  • Также в светлый праздник ни в коем случае нельзя пребывать в плохом расположении духа, ругаться, сквернословить, злиться и обижаться на кого-то.

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  • Совершенно недопустимо было игнорировать церковную службу, проводимую в этот день в храме. Считалось, что дома тех, кто не ходит в церковь, покинет благополучие.
  • В народе верили, что в праздник Вознесения Господь слышит обращенные к нему молитвы и просьбы о здоровье, защите и благополучии. Но вот нельзя просить Бога о деньгах и материальном обогащении.
  • В народе верили, что в течение этих 40 дней открываются врата рая, и души умерших могут посещать мир живых. Кроме того, сам Христос может ходить по земле в облике нищего и просить подаяния. А потому в этот период нельзя отказывать никому в помощи, иначе можно навлечь на себя гнев Божий.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2019 по дням.

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