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Вознесение 2019: короткие поздравления и смс

Отправляйте лучшие поздравления с Вознесением Господним 2019 родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:44
Вознесение 2019: открытки и поздравления
Вознесение 2019: открытки и поздравления
Фото: Pixabay

Светлый день Вознесения Господня мы празднуем на 40-й день после Пасхи. В 2019 году Вознесение Господне приходится на 6 июня. Обязательно отправьте в этот праздничный день красивые, добрые, теплые и радостные поздравления с праздником Вознесения Господня своим близким и друзьям.

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Радостное поздравление с Вознесением Господним в смс

***

Сегодня светлый праздник –
Господне Вознесение.
Примите, православные,
Вы наши поздравления.

Вам счастья и здоровья,
И радости безбрежной,
Любви и дружбы верной,
А жизни – безмятежной!

Вознесение Господне 2019: короткое поздравление в стихах

***

С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!

Вознесение Господне
Вознесение Господне
Фото: bonnycards

Светлые пожелания в праздник Вознесения Господня в смс

***

С Вознесением Господним
Поздравляю всех сегодня.
Обратите взгляд свой к Богу —
Пусть укажет вам дорогу.

Чтите ближнего, любите
И с добром в душе живите.
Улыбайтесь миру, людям.
Пусть же каждый счастлив будет!

Лучшие поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Звенят колокола
И празднуют сегодня
В церквях и городах
Вознесение Господне!

Желаю духом крепнуть,
Обиду не таить,
Чего душа желает —
Смогли осуществить!

С Вознесением Господним: поздравления в смс

***

В большой и светлый праздник Вознесения Господня, желаю вам веры, чистой духовности и неугасимой надежды в лучшее. Пусть пример Иисуса освещает вам путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.

Вознесение Господне
Вознесение Господне
Фото: bonnycards

Самое красивое поздравление с Вознесением Господним в стихах

***

Сегодня Вознесение Господне,
Большой церковный праздник наступил.
Желаю всем безмерного здоровья,
Всегда быть полным рвения и сил.

Пусть небо вас от бед оберегает,
А Божий Сын любовью наградит.
Чтоб жили вы легко, преуспевая,
Без бед, переживаний и обид.

С Вознесением Господним: лучшие поздравления в стихах

***

Вознесение Господне
Нам даруют небеса,
Возрождается надежда
В наших душах и сердцах.

Пусть несет благословенье
В этот день небесный свет,
Пусть грехов наших прощение
Сбережет от зла и бед.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2019 по дням.

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