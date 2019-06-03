Вознесение 2019: короткие поздравления и смс

Отправляйте лучшие поздравления с Вознесением Господним 2019 родным и друзьям

Вознесение 2019: открытки и поздравления Фото: Pixabay

Светлый день Вознесения Господня мы празднуем на 40-й день после Пасхи. В 2019 году Вознесение Господне приходится на 6 июня. Обязательно отправьте в этот праздничный день красивые, добрые, теплые и радостные поздравления с праздником Вознесения Господня своим близким и друзьям.

Смотрите видео о том, что православная церковь Украины объявила громкие демократические перемены:

Радостное поздравление с Вознесением Господним в смс

***

Сегодня светлый праздник –

Господне Вознесение.

Примите, православные,

Вы наши поздравления.



Вам счастья и здоровья,

И радости безбрежной,

Любви и дружбы верной,

А жизни – безмятежной!

Вознесение Господне 2019: короткое поздравление в стихах

***

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!



Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

Вознесение Господне Фото: bonnycards

Светлые пожелания в праздник Вознесения Господня в смс

***

С Вознесением Господним

Поздравляю всех сегодня.

Обратите взгляд свой к Богу —

Пусть укажет вам дорогу.



Чтите ближнего, любите

И с добром в душе живите.

Улыбайтесь миру, людям.

Пусть же каждый счастлив будет!

Лучшие поздравления с праздником Вознесения Господня

***

Звенят колокола

И празднуют сегодня

В церквях и городах

Вознесение Господне!



Желаю духом крепнуть,

Обиду не таить,

Чего душа желает —

Смогли осуществить!

С Вознесением Господним: поздравления в смс

***

В большой и светлый праздник Вознесения Господня, желаю вам веры, чистой духовности и неугасимой надежды в лучшее. Пусть пример Иисуса освещает вам путь, делает его истинно праведным и награждает любовью.

Вознесение Господне Фото: bonnycards

Самое красивое поздравление с Вознесением Господним в стихах

***

Сегодня Вознесение Господне,

Большой церковный праздник наступил.

Желаю всем безмерного здоровья,

Всегда быть полным рвения и сил.



Пусть небо вас от бед оберегает,

А Божий Сын любовью наградит.

Чтоб жили вы легко, преуспевая,

Без бед, переживаний и обид.

С Вознесением Господним: лучшие поздравления в стихах

***

Вознесение Господне

Нам даруют небеса,

Возрождается надежда

В наших душах и сердцах.



Пусть несет благословенье

В этот день небесный свет,

Пусть грехов наших прощение

Сбережет от зла и бед.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июне 2019 по дням.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram