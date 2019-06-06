Вознесение Господне 2019: приметы дня
Сегодня можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь, говорят в народе
Вознесение Господне – это один из самых больших двунадесятых праздников, который приравнивается к Пасхе или Рождеству. Сегодня особый день, когда можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь.
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- Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами
- Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.
- Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.
- Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.
- В день Вознесения Господня нельзя думать о плохом, вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.
- Сегодня нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят плащаницу.
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- Нужно соблюдать в душе мир и спокойствие, постарайтесь не ссориться с близкими.
- Нельзя делать уборка по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.
Ранее "Сегодня" подготовили для вас красивые поздравления с праздником Вознесения Господня.
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Источник: Сегодня