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Вознесение Господне 2019: приметы дня

Сегодня можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь, говорят в народе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:07
Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня
Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня
Фото: Depositphotos

Вознесение Господне – это один из самых больших двунадесятых праздников, который приравнивается к Пасхе или Рождеству. Сегодня особый день, когда можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь.

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Приметы на Вознесение Господне

  • Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами
  • Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.

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  • Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.
  • Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.

6 июня отмечаем Вознесение Господне 2019
6 июня отмечаем Вознесение Господне 2019
Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Вознесение

  • В день Вознесения Господня нельзя думать о плохом, вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.
  • Сегодня нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят плащаницу.

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  • Нужно соблюдать в душе мир и спокойствие, постарайтесь не ссориться с близкими.
  • Нельзя делать уборка по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.

Ранее "Сегодня" подготовили для вас красивые поздравления с праздником Вознесения Господня.

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Источник: Сегодня
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