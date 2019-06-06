Вознесение Господне 2019: приметы дня

Сегодня можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь, говорят в народе

Вознесение Господне 2019 отмечаем 6 июня Фото: Depositphotos

Вознесение Господне – это один из самых больших двунадесятых праздников, который приравнивается к Пасхе или Рождеству. Сегодня особый день, когда можно воплотить свое желание в реальность и привлечь удачу в жизнь.

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Приметы на Вознесение Господне

Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами

Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.

Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.

Солнечная и сухая погода на Вознесение означает, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.

6 июня отмечаем Вознесение Господне 2019 Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Вознесение

В день Вознесения Господня нельзя думать о плохом, вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.

Сегодня нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят плащаницу.

Нужно соблюдать в душе мир и спокойствие, постарайтесь не ссориться с близкими.

Нельзя делать уборка по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.

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