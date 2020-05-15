Вознесение Господне-2020: дата праздника в Украине

Узнайте, когда празднуется Вознесение Господне в 2020 году у православных и католиков

Вознесение Господне – великий христианский праздник, который наступает вскорости после Пасхи и в 2020 году приходится на конец весны.

Вознесение Господне Фото: Depositphotos

Значение праздника Вознесения Господня, по церковным канонам, заключается в том, что Христос, взяв на себя грехи рода людского, победил смерть и даровал людям возможность воскреснуть и вознестись к Богу-Отцу. Он вознесся на небеса, поскольку Его земное служение закончилось.

Какого числа православные отмечают Вознесение-2020, как правильно рассчитать дату праздника у восточных и западных христиан, узнайте в нашей статье.

Вознесение Господне в 2020 году: когда отмечается

Праздник Вознесения Господня полностью зависит от даты Пасхи в церковном календаре, поэтому он и является переходящим праздником.

Православные и католики Вознесение ежегодно отмечают на 40-й день после празднования Воскресения Христова. Этот день всегда выпадает на четверг.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Пасха не имеет фиксированной даты и ежегодно приходится на разные дни. Поэтому, чтобы высчитать точное число Вознесения Господня, следует к дате Пасхи прибавить 40 дней, считая и первый день.

Православные праздновали Воскресение Христово в 2020 году 19 апреля, соответственно день Вознесения приходится на 28 мая.

Аналогично можно подсчитать дату Вознесения-2020 у католиков. Ко дню католической Пасхи, которая в нынешнем году праздновалась 12 апреля, прибавляем 40 дней – получаем дату Вознесения 21 мая.

Несмотря на всю свою значимость, праздник Вознесения Господня не является официальным выходным днем в Украине.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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