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Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Когда отмечается День донора 2019 в Украине и мире и какое значение имеет праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:45
Всемирный день донора крови
Всемирный день донора крови
Фото: Pixabay

Завтра, 14 июня, Всемирный день донора крови. Это международный праздник, посвященный людям, которые самоотверженно готовы пожертвовать своей кровью ради спасения многих жизней других людей. Быть донором – это почетно и благородно. Об истории Дня донора узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о том, что в Украине нехватка донорской крови:

Всемирный день донора крови: история и значение праздника

Этот праздник был основан в мае 2005 года в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходившей в Женеве. С тех пор было принято проводить День донора ежегодно 14 июня.

Инициировали проведение 14 июня Всемирного дня донора международные организации: ВОЗ, Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная Федерация Организаций Доноров Крови и Международное общество по переливанию крови. В рамках мероприятий Дня донора они выступили с предложением добровольно и бесплатно сдавать кровь на нужны тех, кому она жизненно необходима.

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Дата выбрана неслучайно: в этот день, 14 июня 1868 года родился Карл Ландштейнер, выдающийся австрийский и американский врач, химик, иммунолог, инфекционист. Именно он стал первым исследователем в области иммуногематологии и иммунохимии, работал в области молекулярной и клеточной медицины и совершил важное открытие групп крови у человека, за что в 1930 году стал Лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Открытие доктора Ландштейнера позволило сделать переливание крови обычной медицинской практикой, спасающей людям жизнь.

Интересно, что понятие "донор" (donare) в переводе с латинского означает "дарить". Это очень символично, ведь действительно, отдавая свою кровь, донор не просто дарит ее другим людям, но еще и дарит реальный шанс на здоровье и на сохранение жизни.

Каждый год День донора крови посвящен разным темам. К примеру, "Каждый донор крови – герой", "Подарите жизнь: станьте донором крови", "Безопасная кровь для спасения матерей", "Кровь объединяет всех нас". В 2019 году тема мероприятий Дня донора звучит: "Безопасная кровь для всех".

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздников в июне 2019 года в Украине.

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