Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всемирный день хиджаба: история и традиции праздника

Узнайте, что за праздник День хиджаба и откуда он к нам пришел

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Всемирный день хиджаба
Всемирный день хиджаба
Фото: Pexels

Сегодня, 1 февраля – Всемирный день хиджаба. Что это за праздник, какова его цель, что такое хиджаб, зачем его носят, и почему женщины в мире не отказываются от хиджаба, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, почему появилась мода на хиджаб:

Читайте также:
Выходные дни и праздники в феврале 2020 года в Украине

Всемирный день хиджаба: история праздника

Хиджаб – это один из главных атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

День хиджаба – праздник относительно молодой. Он начал отмечаться с февраля 2013 года. Идея создания необычного праздника родилась у мусульманки по имени Назме Кхан. Ее семья переехала из Республики Бангладеш в Америку, где не отказалась от своих религиозных убеждений, при этом заставляя Назме носить национальную одежду.

Девушке в хиджабе приходилось терпеть насмешки и непонимание со стороны общества. Поэтому она решила рассказывать об истории, традициях и правильном ношении хиджаба. А затем Назме предложила создать праздник в честь хиджаба, чтобы побороть негативные стереотипы об исламе.

Хиджаб: фотографии
Хиджаб: фотографии
Фото: Pexels

История ношения хиджаба уходит в Древний Иран. Согласно Корану, хиджаб – это покров, завеса и защита Всевышнего. Этим объясняется, зачем носят хиджаб. Такой платок в мусульманстве символизирует покорность и смирение, ведь женщине положено скрывать свое тело и не выставлять напоказ свою красоту – в этом случае чистота ее души позволит попасть в Рай.

В чем разница между паранджой и хиджабом

Различия в некоторых деталях мусульманской женской одежды могут показаться незначительными. В широком понимании хиджаб – это любая одежда, которая соответствует нормам шариата. Но в западных странах хиджабом стали называть мусульманский платок, который полностью закрывает волосы, уши и шею, но лицо при этом остается открытым.

А вот длинное покрывало, которое полностью прячет под собой и тело, и лицо – это паранджа. В ней имеется лишь прорезь для глаз, закрытая плотной сеткой.

Традиции праздника хиджаба

В день хиджаба 1 февраля активисты в торговых центрах или на улице раздают платки и предлагают женщинам примерить на себя хиджаб. А в интернете размещают ролики и фото видов хиджаба, а также различных вариантов, как завязать хиджаб. В этот день любая женщина может почувствовать, что значит носить хиджаб.

Ранее мы рассказывали, когда отмечается Пасха 2020 в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
1 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать День сурка 2020: когда и как отмечают в Украине и мире Будет ли выходной на 8 Марта в Украине 2020 Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника
мусульмане праздники мусульманки хиджаб
Реклама

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:12Психология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

Вчера, 11:39Fun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Вчера, 09:16Техно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

Вчера, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

30 январяWellness

Диета Дюкана: особенности похудения

30 январяШоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

30 январяШоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

30 январяШоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
Пригожин показал любовницу: она Валерии и в подметки не годится
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Генетик объяснил, почему электрочайники смертельно опасны
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Быстрая и правильная шарлотка за 20 минут (рецепт)
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых
Почему спать днем полезно для здоровья: исследование ученых