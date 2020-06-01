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Всемирный день родителей: добрые поздравления и стихи с праздником

Сегодня, 10:25

Как поздравить родителей с радостным праздником всех пап и мам

Сегодня, 1 июня, наступил праздник, да не один, а сразу три! Во-первых, первый день долгожданного лета. Во-вторых, Международный День защиты детей. И в-третьих – Всемирный день родителей.

С Днем родителей: поздравления и картинки
С Днем родителей: поздравления и картинки
Фото: pexels

Как поздравить родных и близких людей с таким добрым и домашним семейным праздником? Конечно же, добрыми словами, теплыми улыбками, горячими объятиями и отличным настроением! Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые, добрые, милые и прикольные поздравления со Всемирным днем родителей в стихах, прозе, картинках и смс.

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Радостные поздравления в День родителей

***

Нет ничего важнее в жизни
Родителей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Родителей вы уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

С Днем родителей: картинки и пожелания
С Днем родителей: картинки и пожелания

Душевные поздравления папе и маме в день родителей

***

Когда есть за спиною два крыла,
Лететь по жизни можешь ты спокойно,
За океан душевного тепла
Родители всех благ земных достойны.

Когда сгустятся тучи, тьма вокруг,
И хочется заплакать от бессилья,
Тебе протянет руку кто-то вдруг,
Это они, любимые, родные.

Никто тебя не будет так любить,
Ночей не спать, волнуясь и скучая,
Родителям всем долго-долго жить
И быть здоровыми на веки пожелаю!

Прикольные картинки в День родителей
Прикольные картинки в День родителей

Лучшие поздравления во Всемирный день родителей друзьям

***

С родительским прекрасным днем!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.

Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.

Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.

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Со Всемирным днем родителей: пожелания в прозе

***

Поздравляю со Всемирным днем родителей! Желаю огромного семейного счастья, душевности, любви, нежности, заботы и внимания от ваших детей. Пусть чувство единения и радушия всегда греет вас в любую погоду, в любое время года. Берегите друг друга и будьте счастливы!

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Со Всемирным днем родителей: душевные поздравления в стихах

***

С родительским чудесным днем
Поздравим всех людей на свете,
Как хорошо, когда в семье
Здоровы взрослые и дети,
Родителям желаем всем
Удачи, счастья, процветанья,
Любовь людей пускай сплотит,
А в семьях будет пониманье!

С Днем родителей: фото и пожелания
С Днем родителей: фото и пожелания
Фото: pexels

Красивые поздравления с Днем родителей своими словами

***

Настоящая ценность в жизни – это родные и близкие люди. Поздравляю с Днем родителей и желаю папе с мамой взаимопонимания, счастья, совместных планов с детьми и множества интересных занятий. Пусть семья всегда будет крепкой защитой от невзгод, утешением в неприятностях и оплотом в радости. Любви, красоты, достатка и тепла!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

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