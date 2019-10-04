Всемирный день улыбки: позитивные поздравления и картинки
В День улыбки 2019 улыбнитесь и поделитесь своей улыбкой с друзьями
Сегодня, 4 октября, пришел веселый, добрый и позитивный праздник – Всемирный день улыбки. Как отметить этот день? Чаще улыбайтесь, источайте позитив и дарите хорошее настроение в День улыбок даже незнакомым людям. А мы подготовили для вас прикольные и милые картинки и поздравления с Днем улыбки.
Смотрите видео смешных котов, которые вызывают улыбку:
Читайте также:Почему важно улыбаться чаще: пять веских причин
Всемирный день улыбки 2019 – прикольные стихи и смс
***
Люди мира,
Не стесняйтесь,
А почаще
Улыбайтесь!
Чтоб улыбкой
Помогать,
И любовь —
Передавать!
Философское пожелание в День улыбки
***
Будь оптимистом и не унывай
Не только в День улыбки,
Но и в день опоздания, спотыкания, чихания
И во все остальные дни в году!
С Днем улыбки – веселые пожелания в стихах
***
Сегодня необычный день,
И пусть лицо забудет лень,
Все приветливы, любезны,
Раздают улыбки,
Папам, мамам и прохожим,
И коту, и рыбке!
Сегодня всем невзгодам – бой,
Мы улыбнемся всей гурьбой,
Позабудем про ошибки,
Ведь сегодня день улыбки!
Короткое поздравление с Днем убылки в прозе
***
От улыбки хмурый день светлей,
Даже если он осенний и дождливый!
Позитивные поздравления с Днем улыбки
***
Вам с улыбкой радостной
Дарю я поздравления,
В День улыбок праздничным
Пусть будет настроение.
Желаю не жалеть вам
Улыбок для друзей,
Со встречными делиться
Улыбкою своей.
Смс поздравление в День улыбки
***
Желаю в День улыбок,
Чтоб весь мир улыбался,
Чтоб грустным и несчастным
Никто не оставался.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.