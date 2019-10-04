Всемирный день улыбки: позитивные поздравления и картинки

В День улыбки 2019 улыбнитесь и поделитесь своей улыбкой с друзьями

Прикольные поздравления с Днем улыбки в картинках и стихах Фото: Pixabay

Сегодня, 4 октября, пришел веселый, добрый и позитивный праздник – Всемирный день улыбки. Как отметить этот день? Чаще улыбайтесь, источайте позитив и дарите хорошее настроение в День улыбок даже незнакомым людям. А мы подготовили для вас прикольные и милые картинки и поздравления с Днем улыбки.

Смотрите видео смешных котов, которые вызывают улыбку:

Веселые открытки и стихи Фото: Pixabay

Всемирный день улыбки 2019 – прикольные стихи и смс

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Люди мира,

Не стесняйтесь,

А почаще

Улыбайтесь!

Чтоб улыбкой

Помогать,

И любовь —

Передавать!

Позитивные картинки в праздник Фото: Pixabay

Философское пожелание в День улыбки

***

Будь оптимистом и не унывай

Не только в День улыбки,

Но и в день опоздания, спотыкания, чихания

И во все остальные дни в году!

С Днем улыбки – веселые пожелания в стихах

***

Сегодня необычный день,

И пусть лицо забудет лень,

Все приветливы, любезны,

Раздают улыбки,

Папам, мамам и прохожим,

И коту, и рыбке!

Сегодня всем невзгодам – бой,

Мы улыбнемся всей гурьбой,

Позабудем про ошибки,

Ведь сегодня день улыбки!

Короткое поздравление с Днем убылки в прозе

***

От улыбки хмурый день светлей,

Даже если он осенний и дождливый!

Смешные поздравления в картинках, стихах и смс Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с Днем улыбки

***

Вам с улыбкой радостной

Дарю я поздравления,

В День улыбок праздничным

Пусть будет настроение.



Желаю не жалеть вам

Улыбок для друзей,

Со встречными делиться

Улыбкою своей.

Смс поздравление в День улыбки

***

Желаю в День улыбок,

Чтоб весь мир улыбался,

Чтоб грустным и несчастным

Никто не оставался.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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