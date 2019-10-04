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Всемирный день улыбки: позитивные поздравления и картинки

В День улыбки 2019 улыбнитесь и поделитесь своей улыбкой с друзьями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Прикольные поздравления с Днем улыбки в картинках и стихах
Прикольные поздравления с Днем улыбки в картинках и стихах
Фото: Pixabay

Сегодня, 4 октября, пришел веселый, добрый и позитивный праздник – Всемирный день улыбки. Как отметить этот день? Чаще улыбайтесь, источайте позитив и дарите хорошее настроение в День улыбок даже незнакомым людям. А мы подготовили для вас прикольные и милые картинки и поздравления с Днем улыбки.

Смотрите видео смешных котов, которые вызывают улыбку:

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Веселые открытки и стихи
Веселые открытки и стихи
Фото: Pixabay

Всемирный день улыбки 2019 – прикольные стихи и смс

***

Люди мира,
Не стесняйтесь,
А почаще
Улыбайтесь!
Чтоб улыбкой
Помогать,
И любовь —
Передавать!

Позитивные картинки в праздник
Позитивные картинки в праздник
Фото: Pixabay

Философское пожелание в День улыбки

***

Будь оптимистом и не унывай
Не только в День улыбки,
Но и в день опоздания, спотыкания, чихания
И во все остальные дни в году!

С Днем улыбки – веселые пожелания в стихах

***

Сегодня необычный день,
И пусть лицо забудет лень,
Все приветливы, любезны,
Раздают улыбки,
Папам, мамам и прохожим,
И коту, и рыбке!
Сегодня всем невзгодам – бой,
Мы улыбнемся всей гурьбой,
Позабудем про ошибки,
Ведь сегодня день улыбки!

Короткое поздравление с Днем убылки в прозе

***

От улыбки хмурый день светлей,
Даже если он осенний и дождливый!

Смешные поздравления в картинках, стихах и смс
Смешные поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: Pixabay

Позитивные поздравления с Днем улыбки

***

Вам с улыбкой радостной
Дарю я поздравления,
В День улыбок праздничным
Пусть будет настроение.

Желаю не жалеть вам
Улыбок для друзей,
Со встречными делиться
Улыбкою своей.

Смс поздравление в День улыбки

***

Желаю в День улыбок,
Чтоб весь мир улыбался,
Чтоб грустным и несчастным
Никто не оставался.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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