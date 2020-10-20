Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы: история и значение
Сегодня в Украине отмечается День борьбы против заболевания раком молочной железы: что важно знать
Сегодня, 20 октября, отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Что это за дата, каково ее значение, почему она отмечается в октябре, узнайте в нашей статье.
Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы был установлен в стране по указу президента № 42/2005 от 17 января 2005 г. С тех пор ежегодно проводится 20 октября.
Цель этой даты – активизация деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме, а также ранняя диагностика и лечение онкологического заболевания.
Как сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения Украины, серьезность этого заболевания заключается в том, что ему могут быть подвержены практически все женщины. И даже у мужчин иногда диагностируют этот недуг, но на них приходится не более 1% случаев.
У одних женщин риск заболевания раком молочной железы выше, других – ниже, что обусловлено некоторыми факторами. К ним относятся:
- возраст свыше 40 лет;
- наследственная и семейная склонность;
- поздняя менопауза;
- раннее начало месячных;
- первые роды после 30 лет;
- отсутствие родов;
- прерывание беременности;
- фиброзно-кистозная мастопатия;
- курение.
В списке женских онкологических заболеваний рак молочной железы занимает одно из первых мест. При этом заболевание характеризуется высокой смертностью. Главная причина заключается в поздней диагностике и, соответственно, лечении.
Вот почему так велико значение Всеукраинского дня борьбы с раком молочной железы, который проводится с целью повышения осведомленности людей об этой проблеме, внимательном отношении к своему здоровью, обращении к медикам в случае малейшего подозрения на какие-то отклонения в организме.
Своевременная диагностика и вовремя начатое лечение спасает жизни и в разы продлевает их срок. Главными методами, которые позволяют обнаружить это заболевание, является самостоятельное обследование женщинами своих молочных желез, а также клиническое обследование, маммография и другие анализы по усмотрению врача.
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