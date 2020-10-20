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Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы: история и значение

Сегодня, 06:10

Сегодня в Украине отмечается День борьбы против заболевания раком молочной железы: что важно знать

Сегодня, 20 октября, отмечается Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Что это за дата, каково ее значение, почему она отмечается в октябре, узнайте в нашей статье.

День борьбы с раком молочной железы
День борьбы с раком молочной железы
Фото: Pexels

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы: история и цель проведения

Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы был установлен в стране по указу президента № 42/2005 от 17 января 2005 г. С тех пор ежегодно проводится 20 октября.

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Цель этой даты – активизация деятельности по предотвращению возникновения и распространения заболеваний раком молочной железы, привлечения внимания общества к этой проблеме, а также ранняя диагностика и лечение онкологического заболевания.

Рак молочной железы: какова опасность

Как сообщает на своем сайте Министерство здравоохранения Украины, серьезность этого заболевания заключается в том, что ему могут быть подвержены практически все женщины. И даже у мужчин иногда диагностируют этот недуг, но на них приходится не более 1% случаев.

У одних женщин риск заболевания раком молочной железы выше, других – ниже, что обусловлено некоторыми факторами. К ним относятся:

  • возраст свыше 40 лет;
  • наследственная и семейная склонность;
  • поздняя менопауза;
  • раннее начало месячных;
  • первые роды после 30 лет;
  • отсутствие родов;
  • прерывание беременности;
  • фиброзно-кистозная мастопатия;
  • курение.

В списке женских онкологических заболеваний рак молочной железы занимает одно из первых мест. При этом заболевание характеризуется высокой смертностью. Главная причина заключается в поздней диагностике и, соответственно, лечении.

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Вот почему так велико значение Всеукраинского дня борьбы с раком молочной железы, который проводится с целью повышения осведомленности людей об этой проблеме, внимательном отношении к своему здоровью, обращении к медикам в случае малейшего подозрения на какие-то отклонения в организме.

Своевременная диагностика и вовремя начатое лечение спасает жизни и в разы продлевает их срок. Главными методами, которые позволяют обнаружить это заболевание, является самостоятельное обследование женщинами своих молочных желез, а также клиническое обследование, маммография и другие анализы по усмотрению врача.

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