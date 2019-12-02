Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, история и значение великого праздника

Узнайте, когда отмечаем Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019, и на какие приметы дня важно обратить внимание

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: Depositphotos

В начале декабря православные отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы – значимый, великий и светлый праздник. Что это за день, когда отмечается, какая у него история и значение, а также на какие приметы праздника стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2019: дата праздника

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в православии относится к двунадесятым и непереходящим, потому что ежегодно он отмечается в один и тот же день – 4 декабря. И в 2019 году эта дата приходится на среду.

Введения во храм Пресвятой Богородицы: история и значение

В этот праздник вспоминаются события, которые произошли еще до рождения Иисуса Христа. Как гласят церковные источники, праведные Иоаким и Анна просили у Бога даровать им дитя и в благодарность дали обет, что родившегося ребенка они отдадут на служение Господу.

Так и случалось: у Иоакима и Анны родилась девочка, будущая Богоматерь, которую нарекли Марией. Когда ребенку исполнилось три года, родители нарядили дочь в лучшие одежды и торжественно повели ее к храму Господню. Там их встретил первосвященник Захария. Юная Мария самостоятельно преодолела 15 высоких ступеней и вошла в храм. При этом столь маленькая девочка не спотыкалась, не капризничала и не плакала. Свидетели этого процесса были очень удивлены таким поведением ребенка. Этот эпизод изображен на иконе Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Введение Марии во храм (Тициан) Фото: Wikipedia

Далее первосвященник ввел юную Деву Марию в Святая Святых, куда не было доступа остальным людям. Лишь сам первосвященник один раз в год входил в это помещение с очистительной жертвенной кровью. Этим он явил особую роль Марии в судьбе человечества. И это событие также было удивительным для всех присутствовавших.

В Иерусалимском храме Мария воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. Здесь она оставалась до своего совершеннолетия и обручения с будущим мужем, праведным Иосифом.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – народные традиции и приметы

В православных церквях в праздник проводятся торжественные богослужения и читается тропарь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Начиная с праздничной службы на Введение, в храме звучат рождественские песнопения.

Праздник приходится на Рождественский пост, но в этот день разрешено есть рыбу.

В народе этот праздник получил название Введение. Считалось, что в этот день зима окончательно вступает в свои права: Введение пришло – зиму привело.

На Введение обычно снежно и устанавливается санный путь. Наши предки отмечали Введение веселыми зимними играми и катанием на санях.

Введение во храм — это праздник исполнения материнской молитвы. День имеет особую святую силу, которая покровительствует женской судьбе, семье, детям, работе, а потому этот день особо почитается женщинами.

В давние времена накануне праздника девушки перед сном просили Богородицу ввести их туда, где им будет суждено жить, и просили показать во сне свой будущий дом.

Морозы на Введение обещают суровую зиму и морозы на все зимние праздники.

На Введение верба трещит. Считается, что в ночь накануне Введения распускаются вербовые почки, которые издают пощелкивание, и чем сильнее мороз, тем громче эти звуки.

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