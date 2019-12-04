Введение во храм Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы отправляйте красивые открытки и поздравления близким

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: Pexels

Сегодня, 4 декабря, православный мир празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из самых почитаемых праздников, посвященных Божией Матери.

Смотрите видео об одной из древнейших церквей Киева – Кирилловской церкви:

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Мы предлагаем вам красивые, добрые и душевные поздравления в день Введения во храм Пресвятой Богородицы с картинками, открытками, стихами, смс и прозой.

Лучшие поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Богородица Святая,

Миру давшая Христа,

В этот день благословенный

Введена во храм была.



В этот день всем христианам

Пожелать добра хочу,

Пресвятой Деве Марии

Я свою зажгу свечу.



С тихой обращусь молитвой,

Попрошу добра, смирения,

Защити и сохрани,

Дай свое благословение.

Поздравительные картинки в день Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: bonnycards

Введение во храм Пресвятой Богородицы – добрые поздравления в прозе

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В день Введения во храм Пресвятой Богородицы искренне желаю вам чистой любви сердца и доброй надежды, светлой радости и неугасаемой веры, крепких сил и щедрости души, небесной благодати и счастливой семьи!

С Днем Введения во храм Пресвятой Богородицы – картинки и поздравления Фото: bonnycards

Введение во храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в стихах

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В праздник этот православный,

В День введения во храм

Богородицы прекрасной,

Пожелаю счастья вам!



Пусть подарит вам Мария

Веру, доброту и свет,

Будьте счастливы, любимы

И живите много лет!

Поздравления и открытки с Введением во храм Пресвятой Богородицы 2019 Фото: bonnycards

Введение во храм Пресвятой Богородицы – радостные поздравления в прозе

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Дорогие христиане, поздравляем вас с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы, желаем сегодня и всегда не забывать о посещении церкви, быть твердыми в своей вере и смиренными в обыденных делах своих. Пусть даст вам Богородица силы пройти все испытания земные с легкостью и ни разу не усомниться в милости Божьей.

Лучшие открытки и картинки в день Введения во храм Пресвятой Богородицы Фото: bonnycards

Введение во храм Пресвятой Богородицы – короткие смс

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Пусть проникает силой вечности

В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.

Пусть будет больше человечности,

Добро другим стремитесь даровать!

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