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Выходные дни и праздники в августе 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Сегодня, 21:31

Узнайте, как украинцы отдыхают в августе-2020

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в августе 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают в августе 2020? Когда будет День Независимости Украины, День Государственного Флага Украины, День строителя, День шахтера, Международный день молодежи и летние Спасы? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в августе 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные и праздники в августе
Выходные и праздники в августе
Фото: pexels

Лето близится к завершению. Остался последний месяц, за который нужно много чего успеть: пойти в отпуск, отдохнуть, оздоровиться, собрать урожай на даче, освятить яблоки и мед в церкви, сделать вкусные заготовки на зиму, интересно провести время с детьми, радостно встретить праздники августа, поздравить с ними всех друзей и многое другое. Чтобы ничего не упустить и не забыть, мы составили подробный список всех выходных и праздничных дней августа. Узнайте, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в августе 2020 года, и планируйте свой отпуск.

Государственные праздники и выходные дни в августе 2020 года

Последний месяц лета подарит украинцам официальный государственный праздник и выходной – День Независимости Украины. Он празднуется в понедельник, 24 августа.

Таким образом, в августе в честь празднования Дня Независимости страны у нас будут затяжные трехдневные выходные: с субботы, 22 августа, до понедельника, 24-го числа.

Выходные и праздники в августе
Выходные и праздники в августе
Фото: pexels

Всего количество рабочих дней в августе составляет 20. Официальных государственных праздников и выходных в конце лета будет 11 дней.

Праздники в августе 2020

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в августе 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

1 августа – День инкассатора.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

5 августа – Международный день светофора.

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины, а еще Международный день офтальмологии, Международный день кошки и День альпиниста.

9 августа – Международный день коренных народов мира, а также День строителя, День работников ветеринарной медицины.

12 августа – Международный день молодежи.

13 августа – Международный день левши.

14 августа – Первый Медовый Спас или Маковей.

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15 августа – День археолога, а также Всемирный день бездомных животных.

19 августа – Преображение Господне или Второй Яблочный Спас, а еще День пасечника и. Всемирный день гуманитарной помощи.

23 августа – День Государственного Флага Украины.

24 августа – День Независимости Украины.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа – Третий Ореховый Спас, Международный день действий против ядерных испытаний, а также День авиации Украины и День дальнобойщика.

30 августа – День шахтера.

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Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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