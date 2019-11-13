Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в декабре 2019
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в декабре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале зимы 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Смотрите видео, как отдыхают украинцы:
Осень завершается и впереди нас ждет начало зимы и последний месяц в уходящем году. А затем наступят долгожданные новогодние праздники, Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода, приятные зимние развлечения. Как успеть ко всему подготовиться и достойно встретить Новый год? Советуем вам поскорее узнать, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в декабре 2019 года, и заранее планировать свой отдых.
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Праздники и выходные дни в декабре 2019
Декабрь порадует украинцев официальным государственным выходным днем – 25 числа. В этот день наступит католическое Рождество, и с недавних пор праздник стал официальным выходным днем в Украине.
Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21. А выходных дней в начале зимы будет 10. Также в декабре будет два предпраздничных дня, укороченных на 1 час – 24 и 28 числа.
Праздники в декабре 2019
Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в декабре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.
5 декабря – День работников статистики.
6 декабря – День Вооруженных сил Украины.
7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.
8 декабря – День благотворительности.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.
11 декабря – Международный день гор.
12 декабря – День сухопутных войск Украины.
14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.
15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.
17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.
18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.
19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.
20 декабря – Международный день солидарности людей.
21 декабря – День рождения кроссворда.
22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.
24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.
25 декабря – Католическое Рождество.
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