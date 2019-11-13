Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в декабре 2019

Выходные и праздники в декабре 2019

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в декабре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале зимы 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Осень завершается и впереди нас ждет начало зимы и последний месяц в уходящем году. А затем наступят долгожданные новогодние праздники, Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода, приятные зимние развлечения. Как успеть ко всему подготовиться и достойно встретить Новый год? Советуем вам поскорее узнать, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в декабре 2019 года, и заранее планировать свой отдых.

Праздники и выходные дни в декабре 2019

Декабрь порадует украинцев официальным государственным выходным днем – 25 числа. В этот день наступит католическое Рождество, и с недавних пор праздник стал официальным выходным днем в Украине.

Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21. А выходных дней в начале зимы будет 10. Также в декабре будет два предпраздничных дня, укороченных на 1 час – 24 и 28 числа.

Когда отдыхаем в декабре 2019

Праздники в декабре 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в декабре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.

5 декабря – День работников статистики.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

8 декабря – День благотворительности.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День сухопутных войск Украины.

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Католическое Рождество.

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