Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в декабре 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Выходные и праздники в декабре 2019
Выходные и праздники в декабре 2019

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в декабре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале зимы 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Осень завершается и впереди нас ждет начало зимы и последний месяц в уходящем году. А затем наступят долгожданные новогодние праздники, Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода, приятные зимние развлечения. Как успеть ко всему подготовиться и достойно встретить Новый год? Советуем вам поскорее узнать, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в декабре 2019 года, и заранее планировать свой отдых.

Читайте также:
Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Праздники и выходные дни в декабре 2019

Декабрь порадует украинцев официальным государственным выходным днем – 25 числа. В этот день наступит католическое Рождество, и с недавних пор праздник стал официальным выходным днем в Украине.

Общее количество рабочих дней в декабре составляет 21. А выходных дней в начале зимы будет 10. Также в декабре будет два предпраздничных дня, укороченных на 1 час – 24 и 28 числа.

Когда отдыхаем в декабре 2019
Когда отдыхаем в декабре 2019

Праздники в декабре 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в декабре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, а также День работников прокуратуры.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день инвалидов, а также Международный день дизайнеров и аниматоров.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы, а также День объятий и День информатики.

5 декабря – День работников статистики.

6 декабря – День Вооруженных сил Украины.

7 декабря – Международный день гражданской авиации и День местного самоуправления в Украине.

8 декабря – День благотворительности.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – Международный день прав человека и Всемирный день футбола.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День сухопутных войск Украины.

14 декабря – День ликвидатора последствий на ЧАЭС.

15 декабря – День работников суда, а еще Международный день чая.

17 декабря – День работников государственной исполнительной службы.

18 декабря – Международный день мигрантов и День работников органов ЗАГСа.

19 декабря – День Святого Николая, Международный день помощи бедным, а также День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности людей.

21 декабря – День рождения кроссворда.

22 декабря – День энергетика и День дипломатической службы Украины.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины.

25 декабря – Католическое Рождество.

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Сколько стоит отдых в Карпатах зимой 2020: от Буковеля до Яремче Канал «Украина» готовит зрелищное новогоднее шоу «Привет, 20-е!» Куда поехать на Новый год 2020 за границу: необычный и выгодный тур Куда поехать на Новый год: названы цены по самым популярным направлениям Куда поехать на зимние каникулы с детьми за границу
отдых праздники выходные выходной
Реклама

Новости партнеров

Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?

Популярные статьи

Сегодня, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Сегодня, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Сегодня, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 20:05Техно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 15:03Food

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Радикальная диета многодетной мамы Марии Порошиной
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Сколько лет детям Леры Кудрявцевой
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...