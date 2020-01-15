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Выходные дни и праздники в феврале 2020 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в феврале 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Праздники и выходные дни в феврале
Праздники и выходные дни в феврале
Фото: Pexels

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в феврале 2020 года? Когда будет День сурка, День святого Валентина, День доброты, Сретение Господне, Масленица, День герба Украины и День родного языка? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в конце зимы? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Последний месяц зимы – самый короткий в году. Так что и рабочих дней в нем меньше, чем во всех остальных месяцах – их количество составляет всего 20 дней. Не забывайте, что 2020-й – это високосный год, а значит, в феврале будет не 28, а 29 дней. Причем, 29 февраля выпадает на выходную субботу.

Но вот официальных государственных праздников в феврале нет. Так что украинцы в этом месяце получают в качестве законных выходных лишь субботы и воскресенья – всего 9 дней.

Выходные в феврале
Выходные в феврале
Фото: Pexels

Праздники в феврале 2020

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в феврале 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

2 февраля – День сурка, а также Всемирный день водно-болотных угодий.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака.

6 февраля – Международный день бармена.

9 февраля – Международный день стоматолога.

11 февраля – Всемирный день больного, День безопасного Интернета, а еще Международный день женщин и девочек в науке.

14 февраля – День Святого Валентина или День Влюбленных, а также День компьютерщика.

15 февраля – Сретенье Господне, Международный день онкобольного ребенка и День памяти воинов-интернационалистов.

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, а еще День кота в Европе.

19 февраля – День государственного герба Украины.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости и День Героев "Небесной сотни".

21 февраля – Международный день родного языка.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений.

24 февраля – Начало Масленицы.

27 февраля – Международный день полярного медведя.

28 февраля – День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины.

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