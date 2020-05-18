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Выходные дни и праздники в июне 2020 года в Украине

Узнайте, как украинцы отдыхают на июньские праздники 2020

Ольга Козачок
Сегодня, 17:53

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в июне 2020 года? Как и сколько украинцы отдыхают в июне 2020? Когда будет Троица, День отца и День Конституции Украины? Какие еще официальные государственные и важные международные даты мы отмечаем в июне 2020 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные дни в июне
Выходные дни в июне
Фото: pexels

Вот мы и дождались лета. Вскоре начнется время законных отпусков и заслуженного отдыха, моря, дачи, витаминов, впечатлений. Самое время планировать проведение праздничных и выходных, а для этого следует заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в июне 2020 года.

Выходные дни и праздники в июне 2020-го

Помимо традиционных суббот и воскресений, в июне 2020 будет еще два официальных государственных праздника, которые также являются выходными днями.

7 июня – Троица, церковный праздник, который зависит от дня Пасхи и ежегодно выпадает на разные даты, но всегда на воскресенье. А значит, по закону Украины, последующий понедельник, 8 июня, также будет официальным выходным днем.

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28 июня – второй значимый праздник для всех украинцев, который также является выходным днем. Он тоже выпадает на воскресенье, а потому понедельник, 29 июня, будет выходным.

Таким образом, в июне у нас дважды будут длинные выходные по три дня подряд: с 6 по 8 июня – в честь празднования Троицы, и с 27 по 29 июня – по случаю Дня Конституции.

Всего количество рабочих дней в июне составляет 20. Официальных государственных праздников и выходных дней в начале лета будет 10 дней.

Смотрите видео о выходных 2020-го в Украине:

Праздники в июне 2020-го

Предлагаем вашему вниманию полный список важных профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в июне 2020 года, помимо официальных выходных. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 июня – День защиты детей.

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, а также День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

7 июня – День святой Троицы или Пятидесятница – великий православный праздник, а также День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности

8 июня – Всемирный день океанов.

9 июня – Международный день друзей.

Выходные дни в июне
Выходные дни в июне
Фото: pexels

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора, а еще День работников легкой промышленности.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

20 июня – Всемирный день беженцев.

21 июня – День медицинского работника, День отца, Международный день йоги, а также День летнего солнцестояния.

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы Украины, а также День государственной службы ООН.

25 июня – День таможенной службы Украины, Международный день моряка, а еще День дружбы и единения славян.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, а также Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками.

27 июня – Всемирный день рыболовства.

28 июня – День Конституции Украины и День молодежи.

29 июня – Международный день тропиков.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020-го в Украине.

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