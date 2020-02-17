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Выходные дни и праздники в марте 2020 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:29
Праздники и выходные дни в марте
Праздники и выходные дни в марте
Фото: Pexels

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в марте 2020 года? Будет ли 8 Марта выходным? Когда будет Прощеное воскресенье, День святого Патрика, День таможенника, День сна, День поэзии, День театра? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в начале весны? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Близится первый весенний месяц. Самое время задуматься об отдыхе, спланировать отмечание выходных и праздников, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в марте 2020.

Государственные праздники и выходные дни в марте 2020

Один из главных весенних праздников и при этом единственный официальный государственный праздник первого весеннего месяца – это Международный женский день. Будет ли 8 Марта в 2020 году выходным? Ведь споры об отмене празднования 8 Марта в Украине ведутся уже давно.

Однако своим распоряжением "О расчете нормы продолжительности рабочего времени на 2020 год" №1133/0/206-19 Министерство социальной политики определило перечень официальных государственных выходных дней в 2020 году. В нем, в числе прочих, 8 Марта остался в списке выходных дней.

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Так что украинские женщины могут спокойно продолжить давнюю традицию получать в этот день поздравления и цветы от мужчин на вполне законных основаниях. Тем более что в нынешнем году 8 Марта выпадает на воскресенье, а значит, праздничный день будет перенесен на следующий за ним понедельник. Поэтому украинцы будут отмечать его целых три дня подряд – с субботы, 7-го числа, до понедельника, 9 марта.

Количество рабочих дней в марте составляет 21 день. Официальных государственных праздников и выходных дней в первый весенний месяц будет 10.

Выходные в марте
Выходные в марте
Фото: Pexels

Праздники в марте 2020

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в марте 2020 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, а также Прощеное воскресенье.

2 марта – Начало Великого поста.

3 марта – Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта – Международный женский день.

9 марта – Международный день ди-джея, а также День рождения Тараса Шевченко.

13 марта – Международный день сна.

14 марта – День землеустроителя Украины, а также Международный день числа "Пи".

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, Международный день планетариев, а также День работников ЖЭК.

17 марта – День святого Патрика.

18 марта – День работника налоговой и таможенной службы Украины.

19 марта – Международный день клиента.

20 марта – День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, а также Всемирный день здоровья ротовой полости.

21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, а еще Международный день лесов.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, а также День таксиста.

23 марта – Всемирный день метеорологии.

24 марта – Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, а также День фтизиатра.

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, а также День СБУ.

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

27 марта – Международный день театра, а также День нефролога.

28 марта – Час Земли.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда будет Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника.

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