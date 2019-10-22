Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в ноябре 2019

Выходные и праздники в ноябре Фото: Pixabay

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в ноябре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в конце осени 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как отдыхают украинцы:

Осень приближается к завершению. Впереди остался последний осенний месяц, а далее нас ждет зима, новогодние праздники и Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода, приятные зимние развлечения. Чтобы успеть ко всему подготовиться, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в ноябре 2019 года, и заранее планируйте свой отдых.

Праздники и выходные дни в ноябре 2019

К сожалению, последний осенний месяц не порадует украинцев официальными государственными выходными днями. Так что для законного отдыха в ноябре 2019 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.

Общее количество рабочих дней в ноябре составляет 21. А выходных дней в конце осени будет 9.

Когда отдыхаем в ноябре Фото: Pixabay

Праздники в октябре 2019

Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 ноября – День рождения Европейского Союза, а также День вегана.

2 ноября – День мужчин.

3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии, а также День работника социальной сферы Украины.

4 ноября – День железнодорожника.

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

8 ноября – Международный день КВН.

9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День книги рекордов Гиннеса.

10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией и День специалиста по безопасности.

13 ноября – Международный день слепых и Всемирный день географических информационных систем.

14 ноября – Всемирный день качества, Всемирный день борьбы против диабета и Международный день логопеда.

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи и Международный день терпимости.

17 ноября – Международный день студентов, День работников сельского хозяйства, а также Всемирный день памяти жертв ДТП.

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела и Всемирный день мужчин.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Международный день философии, а также Международный день отказа от курения.

22 ноября – Черная пятница и День без покупок.

23 ноября – День памяти жертв голодомора.

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

29 ноября – Всемирный день информации.

30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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