Выходные дни и праздники в ноябре 2019 года в Украине
Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в ноябре 2019
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в ноябре 2019 года? Какие государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в конце осени 2019 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Смотрите видео, как отдыхают украинцы:
Осень приближается к завершению. Впереди остался последний осенний месяц, а далее нас ждет зима, новогодние праздники и Рождество, школьные каникулы, снег, морозы, холода, приятные зимние развлечения. Чтобы успеть ко всему подготовиться, узнайте, когда и сколько выходных и праздничных дней будет у нас в ноябре 2019 года, и заранее планируйте свой отдых.
Праздники и выходные дни в ноябре 2019
К сожалению, последний осенний месяц не порадует украинцев официальными государственными выходными днями. Так что для законного отдыха в ноябре 2019 у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.
Общее количество рабочих дней в ноябре составляет 21. А выходных дней в конце осени будет 9.
Праздники в октябре 2019
Также предлагаем вашему вниманию список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в ноябре 2019 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.
1 ноября – День рождения Европейского Союза, а также День вегана.
2 ноября – День мужчин.
3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии, а также День работника социальной сферы Украины.
4 ноября – День железнодорожника.
6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.
8 ноября – Международный день КВН.
9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а также День книги рекордов Гиннеса.
10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией и День специалиста по безопасности.
13 ноября – Международный день слепых и Всемирный день географических информационных систем.
14 ноября – Всемирный день качества, Всемирный день борьбы против диабета и Международный день логопеда.
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи и Международный день терпимости.
17 ноября – Международный день студентов, День работников сельского хозяйства, а также Всемирный день памяти жертв ДТП.
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела и Всемирный день мужчин.
20 ноября – Всемирный день ребенка.
21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Международный день философии, а также Международный день отказа от курения.
22 ноября – Черная пятница и День без покупок.
23 ноября – День памяти жертв голодомора.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
29 ноября – Всемирный день информации.
30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.
Ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.